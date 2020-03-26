شاهد بالصور ما تم ضبطه بشقة مريم ”خاطفة الدمام“

نشر حساب ”الصقور“ عبر موقع التواصل ”تويتر“، والمتخصص بمتابعة قضية المتهمة باختطاف الأطفال ”مريم“ في المملكة العربية السعودية، عددا من الصور، ذكر أنها من أعمال السحر الذي ضبطها رجال الأمن في شقة المتهمة.

وذكر الحساب أنه تم التعرف على أكثر من ”عمل“ وإبطاله، فيما أظهرت الصور طلاسما وصورا لأشخاص – تم تضليل هوياتهم – يبدو أنه جرى سحرهم.

وكانت الصحافية في صحيفة ”مكة“ المحلية، سحر أبوشاهين، قد أوردت في وقت سابق معلومات عن ”العثور على العديد من الأعمال السحرية وصور أشخاص بعضها عليها أقفال، وإحدى الصور لفتاة محجبة جميلة الوجه يبدو منها أن مريم قامت بعمل سحري للإضرار بها.. والعديد من الأعمال السحرية التي تستهدف أذى الناس“.

كما أكدت في تغريدة لاحقة أن عدد الذين تم القبض عليهم حتى الآن بلغ أكثر من 11 شخصا، وذلك بعد أن تم القبض على ”سلطانة“ شريكة ”مريم“ وصديقتها والتي دأبت على ممارسة الخطف معها وتدريب خاطفات أخريات أيضا، كما تم القبض على قريبة لـ“مريم“ (تبلغ 37 عاما من العمر) تقيم خارج الدمام، وعلى إحدى النساء اللاتي اشترين طفلا مخطوفا من مريم.

وتعتبر قضية خاطفة الأطفال ”مريم“ إحدى أبرز القضايا المثيرة للجدل التي عرفتها السعودية، والتي بدأت بواقعة الشك بنسب شابين حضرت ”مريم“ لاستخراج أوراق ثبوتية لهما، لتفتح الباب على مصراعيه لحوادث اختطاف كثيرة ومآسي عشرات العائلات.