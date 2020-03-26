بعد فرض حظر التجول.. تكدس ركاب في ”مترو الأنفاق“ يثير غضبا في مصر (فيديو)

علق وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، على مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر تكدس المواطنين المصريين في عربة ركاب بمترو الأنفاق وتسبب في إشعال الغضب بسبب خرق الإجراءات الاحترازية وحظر التجول بسبب كورونا.

وقال كامل الوزير في تصريح تلفزيوني، إن ما حدث خارج عن إرادة الجميع بسبب خروج المواطنين من عملهم في وقت متأخر، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتكرر بدءا من يوم الخميس.

وأضاف أنه ”سيتم علاج هذه الأزمة بتقليل زمن التقاطر بين القطارات على أن يتراوح بين دقيقتين ودقيقة ونصف بين القطار والآخر لمنع التزاحم والحد من التجمعات“، مشيرا إلى أن المواطنين ”عليهم دور في الخروج من عملهم مبكرا“.

ووجه الوزير رسالة للمواطنين قال فيها: ”أخرجوا من عملكم قبل موعد بدء الحظر بوقت كاف كي لا تتسببوا في الزحام“، مناشدا شركات القطاع الخاص بتقليل وقت العمل ساعة للمواطنين كي يتسنى لهم الخروج من العمل مبكرا.

وأثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا بين النشطاء في مصر بسبب تكدس العديد من المواطنين في إحدى عربات ”مترو الأنفاق“ بمصر ما يعد خرقا لقرار حظر التجوال الذي أعلنته الجهات المسؤولة في مصر بدءا من الأربعاء بجميع محافظات الجمهورية.

ونشر مواطن يُدعى ”كريم هاشم“ مقطع الفيديو عبر حسابه على ”فيسبوك“، وعلق ساخرا: ”كورونا بيشكركم على حسن تعاونكم“، الأمر الذي جعل الكثيرين يعربون عن غضبهم من الفيديو.

وعلق متابع يدعى محمد الفقي، بالقول: ”الناس سابت الشوارع ونزلت تتمشي في المترو“.

وقالت متابعة تدعى منار إبراهيم: ”أنا مش قادرة أوصل لدماغ الناس دي هما إزاي مش خايفين على أنفسهم، شغل إيه اللي يجبرهم يركبوا مواصلات بالطريقة دي في عز أزمة كبيرة بنمر بيها ومش هنقول حرب ولا بلطجة ده وبااااء أشد خطورة من الحروب أقسم بالله افهموووا“.

وبدأت مصر الأربعاء فرض حظر التجوال رسميا، من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، وقالت الحكومة المصرية خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الثلاثاء بمجلس الوزراء، إن جميع المحلات التجارية سيتم غلقها بالكامل يومي الجمعة والسبت.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 456 حالة بعد تسجيل 54 حالة جديدة يوم الأربعاء.