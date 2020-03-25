 تطورات جديدة بقضية المهندسة المصرية المتهمة بالإساءة للكويت‎‎ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

تطورات جديدة بقضية المهندسة المصرية المتهمة بالإساءة للكويت‎‎ (فيديو)

تطورات جديدة بقضية المهندسة المصرية المتهمة بالإساءة للكويت‎‎ (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

كشفت مصادر أمنية في الكويت، عن تسليم المهندسة المصرية غادة بدر إلى سجن الإبعاد؛ تمهيدًا لترحيلها إلى بلادها بعد أيام من ضبطها بتهمة الإساءة للسلطات الكويتية؛ بعد حديثها عن الإجراءات المتخذة في البلد الخليجي لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19).

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن هذه المصادر، ”أنه سيتم ترحيل المهندسة المصرية والتي كانت تعمل في الشركة الأحمدية للمقاولات، وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المصلحة العامة“.

وجرى توقيف المهندسة قبل أكثر من أسبوع، عقب ظهورها بمقطع فيديو تحدثت فيه عن الإجراءات الاحترازية المتخذة في الكويت تجاه المصريين بشأن فيروس كورونا المستجد، مطالبة سلطات بلادها بالتعامل بذات الإجراءات مع الكويتيين الموجودين هناك.

وقالت المهندسة بدر آنذاك إنها ”تطالب بالتعامل بالمثل لأن الجميع متساوون، مؤكدة أنها غير خائفة من وصول الفيديو إلى السلطات الكويتية، كونها تطالب بحق ولا فرق بين الكويتيين والمصريين“.

وعقب انتشار قضيتها، تباينت ردود الفعل، حيث طالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حين اعتبر آخرون أنها لم تتعمد الإساءة، إنما عبرت عن رأيها وبالتحديد بعد بثها مقطع آخر، حين قالت إن حديثها جرى فهمه بشكل خاطئ، وأنها لا تتعمد الإساءة للكويت.

ولاقت كذلك المهندسة تضامنًا من بعض الكويتيين، بينهم حقوقيون عقب تداول وثيقة من الشركة التي تعمل بإنهاء خدماتها، بسبب حديثها الذي وصف بـ“المسيء“.

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