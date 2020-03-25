تطورات جديدة بقضية المهندسة المصرية المتهمة بالإساءة للكويت‎‎ (فيديو)

كشفت مصادر أمنية في الكويت، عن تسليم المهندسة المصرية غادة بدر إلى سجن الإبعاد؛ تمهيدًا لترحيلها إلى بلادها بعد أيام من ضبطها بتهمة الإساءة للسلطات الكويتية؛ بعد حديثها عن الإجراءات المتخذة في البلد الخليجي لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19).

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن هذه المصادر، ”أنه سيتم ترحيل المهندسة المصرية والتي كانت تعمل في الشركة الأحمدية للمقاولات، وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المصلحة العامة“.

المهندسه غاده بدر

تشتغل مديره المخططات

في شركه الاحمدية للمقاولات pic.twitter.com/qHJRt3G3Zb — كويتي وأفتخر (@W89a65) March 15, 2020

وجرى توقيف المهندسة قبل أكثر من أسبوع، عقب ظهورها بمقطع فيديو تحدثت فيه عن الإجراءات الاحترازية المتخذة في الكويت تجاه المصريين بشأن فيروس كورونا المستجد، مطالبة سلطات بلادها بالتعامل بذات الإجراءات مع الكويتيين الموجودين هناك.

وقالت المهندسة بدر آنذاك إنها ”تطالب بالتعامل بالمثل لأن الجميع متساوون، مؤكدة أنها غير خائفة من وصول الفيديو إلى السلطات الكويتية، كونها تطالب بحق ولا فرق بين الكويتيين والمصريين“.

متى نتعامل مع كل من اساء لنا بنفس هذه الطريقه طبعا هذي غادة بدر(مصريه) اللي طلعت امس في مقطع في الكويت تهاجم الإجراءات اللي اتخذتها دولة الكويت للحد من فايروس كورونا اليوم هي في الترحيل بعد ما خسرت كل المميزات اللي للاسف وكعادتنا كخليجيين نمنحها الأجانب ونحرمها أبناء الوطن pic.twitter.com/xLQgHVbrm7 — منيرة المشخص (@see_moone) March 16, 2020

وعقب انتشار قضيتها، تباينت ردود الفعل، حيث طالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حين اعتبر آخرون أنها لم تتعمد الإساءة، إنما عبرت عن رأيها وبالتحديد بعد بثها مقطع آخر، حين قالت إن حديثها جرى فهمه بشكل خاطئ، وأنها لا تتعمد الإساءة للكويت.

ولاقت كذلك المهندسة تضامنًا من بعض الكويتيين، بينهم حقوقيون عقب تداول وثيقة من الشركة التي تعمل بإنهاء خدماتها، بسبب حديثها الذي وصف بـ“المسيء“.