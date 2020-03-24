الكشف عن وجود مخطوفين كثر مرتبطين بمريم خاطفة الأطفال بالسعودية

كشفت الصحفية في جريدة ”مكة“ السعودية، سحر أبوشاهين، عن معلومات جديدة في قضية خاطفة الأطفال ”مريم“.

وأكدت وجود مخطوفين كثر، يرجح أنهم جميعا في العشرينيات من عمرهم في الوقت الحالي، ويحملون نسبا مزورا وهوية سعودية، منوهة إلى احتمالية العثور على المختطف اليمني نسيم حبتور من بينهم.

ووردت معلومات بالتزامن من قبل مصادر صحفية عن وجود فتاة كانت بعهدة الخاطفة، ويرجح أنها المختطفة ابتهال المطيري.

تكشفت معلومات، عن وجود مخطوفين كثر، جميعم الأن في سن الشباب، اغلبهم في العشيرينيات، يحملون نسبا مزورا، وهوية سعودية ونسيم هو أحدهم إن شاء الله — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 24, 2020

وظهر إلى السطح متهمة جديدة تدعى سلطانة وتلقب بـ ”أم فهد“، ويعتقد أيضا أنها متورطة باختطاف أطفال على غرار ”مريم“، وللمرأتين علاقة تربطهما ببعضهما.

ووفق معلومات سابقة أوردها الصحفي أبوطلال الحمراني، فإن في عهدة ”أم فهد“ 5 أبناء، من المرجح أن جميعهم مخطوفون.

ودفعت قضية اتهام ”مريم“ باختطاف أطفال وعودة 3 منهم إلى ذويهم، بعائلات مخطوفين إلى طلب تكثيف التحقيقات مجددا بشأن أبنائهم مع تصاعد آمالهم في العثور عليهم، والقبض على مزيد من المتهمين في قضية ”مريم“ واكتشاف المزيد من القصص.