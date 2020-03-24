سيدتان تسخران من حملة ”خليك بالبيت“ بالإمارات وشرطة دبي تحذر (فيديو)

سخرت سيدتان في الإمارات، في مقطع فيديو متداول من حملة ”خليك في البيت“ التي يتم الترويج لها في دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس ”كورونا“ والحفاظ على سلامة السكان.

وذكر ناشطون أن السيدتين إحداهما أوروبية الجنسية، والأخرى من جنسية عربية، كانتا تحثان على كسر قوانين البلاد، في تصرف أثار استياء واسعا بين الناشطين الإماراتيين عبر مواقع التواصل.

المشكلة متابعينها وايد و حضرتها قاعدة تحثهم انهم يطلعون ???????????? ???? اللي ما يحترم البلاد و قوانينها وشعبها و حكومتها يطلع منها. — laio. (@laio_000) March 23, 2020

ودعت السيدتان في الفيديو إلى ”الخروج من المنزل والقيام بكافة النشاطات“، مستنكرتين حملة ”خليك في البيت“، مشددتين على ضرورة عدم أخذ الحملة بجدية، مطالبتين الجمهور ”بالإيجابية وممارسة نشاطاتهم ورياضاتهم المفضلة“.

وأكدت شرطة دبي، أمس، أنها سوف تتخذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس كورونا.

وشددت دولة الإمارات من إجراءاتها للحد من انتشار فيروس ”كورونا“، إذ دعت المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من المنزل والكف عن التجمعات في الأماكن العامة، مبينة وجود عقوبات وغرامات على المخالفين.