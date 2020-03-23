مسؤولة أمن مغربية تتحول إلى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيروس كورونا (فيديو)

تحولت قائدة مغربية إلى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، بفضل أسلوبها في التعامل مع المواطنين وحثهم على الالتحاق بمنازلهم.

القائدة ”حورية“ التي تمثل السلطة في الإشراف على مجموعة من الأحياء وسط مدينة اسفي في الجنوب الغربي، لفتت إليها الانتباه بالحزم الذي عكس شخصية المرأة المغربية القوية.

كما لفتت الأنظار إليها، عبر اللغة التي استعملتها، والتي تتراوح بين الترغيب والترهيب، والأسلوب الشعبي البسيط الذي خاطبت به المواطنين رغم موقعها المهني القوي، الذي يخول لها الكثير من الصلاحيات، من بينها سلطة الضبط القضائي التي تسمح لها باعتقال المخالفين.

إضافة إلى ذلك لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعرف حتى أسماء بعض السكان و التجار، ما يعني أنها تتقن عملها وعلى اطلاع بالمنطقة التي تشرف على إدارتها.

ويقوم أفراد الجيش والشرطة ومختلف المصالح الأمنية بعمل كبير حاليا في المغرب لفرض احترام الحجر الصحي المفروض إلى غاية 20 أبريل/ نيسان المقبل، وإن كانت تواجههم الكثير من الصعوبات، أبرزها عدم إدراك فئة كبيرة من المواطنين لخطورة الوباء.