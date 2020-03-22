محمد بن راشد يشارك بحضور أول يوم دراسي عن بعد في الإمارات (صور)

شارك نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور أول يوم دراسي عن بعد في الإمارات، ضمن مرحلة التعليم عن بعد التي بدأت في البلاد نتيجة إغلاق المؤسسات التعليمية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لحماية سكانها وطلبتها من وباء كورونا.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة .. مليون ومائتا ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية .. المدارس توقفت .. والجامعات أغلقت … لكن التعليم لن يتوقف .. التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف“.

حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة .. مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية .. المدارس توقفت .. والجامعات أغلقت … لكن التعليم لن يتوقف .. التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف .. pic.twitter.com/KcYvHEzm6k — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

وأردف قائلا:“أحيي الأستاذة أمل زيد ناصر .. مع طلابها من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة على استضافتي ضمن فصلهم … التجربة جديدة على الجميع .. وأولياء الأمور لهم دور كبير في دعم نجاح هذه المرحلة التعليمية .. لأن الخيار الآخر أن تضيع فصول دراسية كاملة على أجيالنا.. ولن يقبل أحد بذلك“.

أحيي الأستاذة أمل زيد ناصر .. مع طلابها من مدرسة المجد النموذجية بالشارقة على استضافتي ضمن فصلهم … التجربة جديدة على الجميع .. وأولياء الأمور لهم دور كبير في دعم نجاح هذه المرحلة التعليمية .. لأن الخيار الآخر أن تضيع فصول دراسية كاملة على أجيالنا.. ولن يقبل أحد بذلك pic.twitter.com/4ffqiY2F3J — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

وأضاف حاكم دبي: ”استثمرنا في التعلم الذكي خلال العشر سنوات السابقة الكثير .. واليوم نجني الثمرة .. لدينا أنظمة ذكية في مدارسنا .. وبنية تحتية متكاملة .. ولدينا منصة ”مدرسة“ أيضا التي تضم آلاف الدروس التعليمية العلمية الجاهزة لجميع المراحل … زرعنا جهودا .. واليوم نحصد علماً ومعارف مستمرة“.