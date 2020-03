بعد إغلاق كنيسته بسبب كورونا.. كاهن يقدم خدمة ”الاعتراف“ في موقف للسيارات (فيديو)

View this post on Instagram

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وإغلاق أماكن التجمعات كالكنائس، لجأ الكاهن سكوت هولمر إلى خدمة "الاعتراف السريع" بطريقة مبتكرة إذ يجلس هذا الكاهن كل يوم، ما عدا الأحد، على كرسي خشبي في موقف السيارات خارج كنيسته في ماريلاند، ويقدم خدمة الاعتراف مع إعطاء بركة دون اتصال مباشر مع الأشخاص الراغبين في ذلك