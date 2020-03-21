بعد إغلاق كنيسته بسبب كورونا.. كاهن يقدم خدمة ”الاعتراف“ في موقف للسيارات (فيديو)

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والتدابير الوقائية التي أدخلتها الحكومة الأمريكية للحد من انتشاره، وأبرزها إغلاق أماكن التجمعات، لجأ الكاهن سكوت هولمر إلى خدمة ”الاعتراف السريع“ لإكمال رسالته.
فمع إغلاق كنيسته بسبب تفشي المرض، تحول سكوت هولمر إلى طريقة مبتكرة في هذه الدولة التي تضم عددا كبيرا من محبي السيارات، إذ يجلس هذا الكاهن كل يوم، ما عدا الأحد، إذا سمح الطقس بذلك، على كرسي خشبي في موقف السيارات خارج كنيسته في ماريلاند، ويقدم خدمة الاعتراف مع إعطاء بركة دون اتصال مباشر مع الأشخاص الراغبين في ذلك.. يخفض السائقون نوافذهم ويعترفون بخطاياهم للأب هولمر الذي يمنحهم الغفران.
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في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وإغلاق أماكن التجمعات كالكنائس، لجأ الكاهن سكوت هولمر إلى خدمة ”الاعتراف السريع“ بطريقة مبتكرة إذ يجلس هذا الكاهن كل يوم، ما عدا الأحد، على كرسي خشبي في موقف السيارات خارج كنيسته في ماريلاند، ويقدم خدمة الاعتراف مع إعطاء بركة دون اتصال مباشر مع الأشخاص الراغبين في ذلك . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #أمريكا #ماريلاند #كنيسة #قس #كاهن #اعتراف #معتقدات #المسيح #غرائب #عجائب ##فيروس_كورونا #كورونا #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #coronavirus #video
ويحرص هولمر على الحفاظ على مسافة آمنة من المؤمنين ويطلب منهم البقاء في سياراتهم.
وتشهد هذه الخدمة ازديادا في عدد الراغبين في الاعتراف بخطاياهم خصوصا مع اقتراب عيد الفصح وانتهاء فترة الصوم.
يقول الأب هولمر (40 عاما) إنه لا يعتقد أنه مصاب بالفيروس الذي يسبب إغلاق الأماكن العامة والخاصة ويفرض التباعد الاجتماعي، موضحا ”إذا أصبت بالعدوى، فسأعزل نفسي“.
ويخطط الكاهن لمواصلة تقديم هذه الخدمة حتى إعادة فتح الكنيسة.