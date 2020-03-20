كورونا.. تزايد عدد الإصابات في الأردن والعراق ومصر والمغرب

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، اكتشاف 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 84 حالة مثبتة.

وجاء ذلك، على لسان وزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال إيجاز صحفي للحديث حول آخر تطورات فيروس كورونا.

وخلال الإيجاز قدمت الحكومة على لسان المتحدث باسمها وزير الإعلام أمجد العضايلة، اعتذارها للشعب الأردني عما سببه قرار فرض حظر التجول اعتبارًا من، صباح يوم غدٍ السبت، من إرباك.

وقال وزير الإعلام أمجد العضايلة:“نعتذر لكم عن الإرباك الذي حدث بعد اتخاذ قرار حظر التجول“.

وأضاف وزير الإعلام:“الحكومة ستعلن، يوم الاثنين، آلية وأوقات السماح للمواطنين لقضاء حوائجهم، والأوضاع لا تدعو للقلق، ونعول على تفهمكم لإجراءات مواجهة كورونا“.

العراق: 15 إصابة جديدة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بالوباء العالمي، وتسجيل حالات وفاة، متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان:“تم إجراء 350 فحصًا في مختبرات الصحة العامة في العراق، وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 إصابة جديدة“.

وأضافت أن“المصابين توزّعوا كالتالي: 2 حالة في بغداد/ الرصافة، و4 حالات في بغداد/ الكرخ، وحالتان في محافظة النجف، وحالتان في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في السليمانية“.

وأشارت إلى ”وفاة 3 أشخاص في محافظات البصرة، ووفاة اثنين في العاصمة بغداد“.

وبحسب الوزارة فإن“مجموع الإصابات الكلي بلغ 208، فيما بلغ عدد الوفيات 17″.

وفرضت الوزارة حظرًا شاملًا على التجوال، الثلاثاء الماضي، شمل مختلف محافظات البلاد، للحيلولة دون تفشي الوباء.

مصر: 29 إصابة جديدة وحالة وفاة

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة مواطن عائد من إيطاليا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 285 حالة، والوفيات إلى 8 حالات.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إن الحالات الجديدة تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائد من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وذكر خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت إلى 60 حالة، مشيرًا إلى خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الحالات التي خرجت تشمل 5 مصريين من بينهم ”طبيب وممرضة“، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

المغرب يسجل 14 حالة جديدة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 77 حالة مؤكدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 حالة في أوقات متفرقة.

وهذه أكبر حصيلة (14) يتم الإعلان عنها في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بالمملكة.