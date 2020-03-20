ترامب يقول إنه قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمحاربة فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه وضع قانون الإنتاج الدفاعي موضع التنفيذ بعد أن قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيلجأ إلى هذا الإجراء، لكنه أرجأه لحين الحاجة إليه.

ويهدف هذا الإجراء إلى السماح للحكومة الأمريكية بتسريع وتيرة إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة التهوية وغيرها من المعدات اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب إنه وضع القانون موضع التنفيذ مساء أمس الخميس.

ولدى سؤاله عن سبب تفعيل القانون الآن، قال الرئيس للصحفيين إنه سيتم استخدامه لضمان حصول الولايات الأمريكية على كمامات ومعدات أخرى ضرورية لمكافحة الفيروس.

ويمنح القانون، الذي يعود إلى الحرب الكورية في الخمسينيات، الرئيس سلطة واسعة ”لتسريع وتوسيع إمدادات الموارد من القاعدة الصناعية الأمريكية لدعم برامج الجيش والطاقة والفضاء والأمن الداخلي“ حسبما أفاد تقرير على موقع الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ على الإنترنت.