السعودية.. ظهور نتائح فحص الحمض النووي لاثنين من أبناء ”خاطفة الدمام“

كشفت نتائج الحمض النووي (دي إن إيه)، التي أجريت لإثبات نسب شاب وفتاة يقيمان مع سيدة سعودية متورطة بحوادث خطف أطفال مثيرة، أنهم أبناؤها بالفعل على عكس ما كان متوقعًا بأنهم مخطوفون من عوائلهم.

وقالت الصحفية السعودية، سحر أبوشاهين، والتي تتابع القضية عن كثب، عبر تويتر: ”نتيجة فحص الحمض النووي لابن وابنة المتهمة متطابقة مع والدتهما، إيجابية، فعلا أولادها“.

نتيجة فحص الحمض النووي لابن وابنة المتهمة متطابقه مع والدتهما.. ايجابيه.. فعلا اولادها — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 20, 2020

وهذا هو أول إثبات أن السيدة التي باتت تُعرف بلقب ”خاطفة الدمام“ لديها أولاد بالفعل، فيما لا تزال دوافعها في خطف 3 رضع قبل أكثر من عقدين من الزمن والاحتفاظ بهم طوال كل تلك المدة غير معروفة.

ولحد الآن، عاد 3 شبان، هم موسى الخنيزي ونايف قرادي ومحمد العماري لعائلاتهم بعد أكثر من عقدين على اختطافهم من مستشفيات حكومية عقب ولادتهم مباشرة على يد السيدة الخمسينية في حوادث متفرقة تم البت فيها عبر الاستعانة بتحليلات الحمض النووي لإثبات النسب.

ولا تزال القضية تخضع لمزيد من التحقيقات بعد استدعاء مزيد من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالخاطفة، لكشف كافة تفاصيلها مع وجود توقعات بتكشف مزيد من الحقائق.