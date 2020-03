السعودية.. ظهور نتائح فحص الحمض النووي لاثنين من أبناء ”خاطفة الدمام“

View this post on Instagram

نتائج الحمض النووي (دي إن إيه)، التي أجريت لإثبات نسب شاب وفتاة يقيمان مع سيدة سعودية متورطة بحوادث خطف أطفال مثيرة، كشفت أنهم أبناؤها بالفعل على عكس ما كان متوقعًا بأنهم مخطوفون من عوائلهم. . وقالت الصحفية السعودية، سحر أبوشاهين، والتي تتابع القضية عن كثب، عبر تويتر: "نتيجة فحص الحمض النووي لابن وابنة المتهمة متطابقة مع والدتهما، إيجابية، فعلا أولادها". . وهذا هو أول إثبات أن السيدة التي باتت تُعرف بلقب "خاطفة الدمام" لديها أولاد بالفعل، فيما لا تزال دوافعها في خطف 3 رضع قبل أكثر من عقدين من الزمن والاحتفاظ بهم طوال كل تلك المدة غير معروفة.