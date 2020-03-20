بعد تعليق دخول المصلين.. خطبتا الجمعة في الحرمين الشريفين تجذبان ملايين المسلمين 

تابع ملايين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، خطبتي الجمعة اللتين أُلقيتا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة الذين باتا مكانين نادرين لا تزال تقام فيهما الصلاة بشكل جزئي بعد إغلاق غالبية دور العبادة على مستوى العالم بسبب كورونا.

وأعلنت السلطات السعودية، أمس الخميس، تعليق حضور المصلين للصلوات في الحرم المكي، والمسجد النبوي الشريف، بدءا من يوم الجمعة، وذلك في إطار إجراءاتها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتم تناقل مقاطع فيديو وصور من داخل الحرمين الشريفين لصلاة الجمعة اليوم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تابع عدد آخر الصلاة والخطبة في المسجدين عبر البث المباشر الذي توفره المملكة عبر قناتين تلفزيونيتين تبثان عبر عدة أقمار وبعدة لغات.

#يوم_الجمعه خطبة الحرم النبوي اليوم ???????? اللهم إجعلنا من عبادك التوابين المتضرعين فـ الرخاء والشدة ..

وإلطف بنا وإرحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السُفهاء منا .. يااربي يا أرحم الراحمين .. اللهم آمين آمين آمين ياارب العالمين ???? pic.twitter.com/ldntx5OBmh — مهـا المحارب ????????❤ (@TheLady_Maha) March 20, 2020

ولجأت كثير من دول العالم، لإغلاق دور العبادة، بما فيها المساجد، في واحد من إجراءات الوقاية من تفشي فيروس ”كوفيد 19“ الذي يجتاح العالم بسرعته في الانتقال بين الأشخاص، وخطورته على الصحة، خاصةً لبعض الفئات من كبار السن الذين يعانون من امراض مزمنة.

وشمل إغلاق المساجد، السعودية نفسها، حيث أغلقت المملكة مساجدها التي يقارب عددها نحو مئة ألف مسجد أمام المصلين، لكنها أبقت الحرمين الشريفين مفتوحين بشكل جزئي، وحظرت العمرة، ومنعت إقامة الصلوات او التواجد في ساحات الحرمين المكي والمدني.

التأثر الشديد على إمام

الحرم النبوي في صلاة الجمعة هذا اليوم – الله المستعان … والله انها مصيبه علينا لاحول ولاقوة إلا بالله الله المستعان اكثر من الدعاء pic.twitter.com/wxtVEmfajM — طـوفــان ( 1 ) ????????❤️???????? (@huawei_80) March 20, 2020

ولم يكن موضوع خطبة إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور أسامة خياط، وإمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ أحمد بن حميد، بعيداً عن كورونا، وحث الناس على اتباع الإجراءات التي تقدمها الجهات الصحية، والدعاء لله في هذه الظروف.

وفاق عدد المصابين بالفيروس المستجد منذ الكشف عنه أول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، أكثر من مائتي ألف مصاب وأكثر من ثمانية آلاف وفاة، واجتاح أكثر من 150 دولة وسط إجراءات واسعة للحد من انتشاره.

وفي السعودية، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، حتى يوم الخميس، إلى 274حالة، تعافت منها 8 حالات لحد الآن، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج.