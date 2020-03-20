حلاق سري للتحايل على إغلاق الصالونات بسبب كورونا في السعودية‎ (فيديو)

لجأ حلاق في السعودية للعمل بشكل سري بهدف التحايل على قرار إغلاق صالونات الحلاقة الذي اتخذته المملكة قبل نحو أسبوع لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولجأ الحلاق فيما يبدو، وهو وافد عربي، لنقل كرسي الحلاقة وعدة العمل إلى منزله في محافظة صبيا في منطقة جازان، وبدأ باستقبال زبائنه هناك، قبل أن تداهمه فرقة رقابية حكومية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة مداهمة فرقة الرقابة الصحية في بلدية صبيا لمنزل الحلاق، الوافد وقد حول منزله لصالون حلاقة بالفعل.

ويظهر في الفيديو، الحلاق وهو يبرز ترخيص ممارسة المهنة في محاولة لإقناع أعضاء فرقة الرقابة بعدم مخالفته.

ضمن الجولات الرقابية المكثفة لـ #امانة_منطقة_جازان وبلدياتها المرتبطة بها #بلدية_محافظة_صبيا تُداهم أحد الحلاقين يمارس المهنة داخل سكن عشوائي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ، وتم مصادرة جميع الأدوات المستخدمة كاملة ، وسيتم تطبيق النظام بحقه ٠ pic.twitter.com/lGWpLzaWuF — أمانة منطقة جازان (@jazansa) March 19, 2020

وقرَّرت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس ”كوفيد 19“ إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية.

ضمن الجولات الرقابية المكثفة لـ #امانة_منطقة_جازان وبلدياتها المرتبطة بها #بلدية_محافظة_صبيا تُداهم أحد الحلاقين يمارس المهنة داخل سكن عشوائي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ، وتم مصادرة جميع الأدوات المستخدمة كاملة ، وسيتم تطبيق النظام بحقه ٠ pic.twitter.com/lGWpLzaWuF — أمانة منطقة جازان (@jazansa) March 19, 2020

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الخميس، إلى 274 حالة، تعافت منها 8 حالات لحد الآن، بينما يخضع البقية للعزل والعلاج.

وأوقفت السعودية نشاط العمرة ورحلات الطيران مع الخارج، وأغلقت جميع المساجد في البلاد، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، بجانب إجازة إلزامية لكثير من العاملين في القطاع الخاص، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس سريع العدوى.