حلاق سري للتحايل على إغلاق الصالونات بسبب كورونا في السعودية‎ (فيديو)

ضبطت الجهات الأمنية بالسعودية مجموعة من العمالة الوافدة في محافظة صبيا، بعد تحويلهم سكن عشوائي لصالون للحلاقة في ظل الإغلاق الإحترازي للوقاية من كورونا، ولمخالفته الأنظمة والتعليمات.