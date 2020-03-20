صور لشاب وفتاة أمام أحد المساجد تثير جدلا بالسعودية.. تعرف على القصة

أثارت صور لشاب وفتاة أمام أحد المساجد في السعودية، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بعدما تم تداولها على أنها توثق لحظة ”سجود“ الشاب أمام فتاة، وسط ردود فعل غاضبة.

ويظهر في الصور، شاب يؤدي إحدى الصلوات فيما يبدو من حركاته، حيث بدا جالسا كما لو كان في مرحلة ”التشهد“ بالصلاة، بينما تقف أمامه فتاة، فيما يظهر بصورة أخرى ساجداً أمام الفتاة ذاتها.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ إن الشاب والفتاة سعوديين، وأن الصور تم التقاطها أمام أحد المساجد في مدينة جدة الواقعة غرب البلاد، لكن لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة تلك المعلومات من مصدر رسمي.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة وواسعة بعدما تم تداولها تحت الوسم ”#شخص_يسجد_لفتاه“ على الرغم من دعوات بعض المغردين لعدم التسرع في الاتهام، فيما اختار عدد محدود الدفاع عن الشاب، وقالوا إن الصور توثق سجوده في الصلاة وليس للفتاة كما زعم غالبية المعلقين.

#شخص_يسجد_لفتاه فرق بين رجل قلبه معلق بالمساجد وورع خشمه عند رجل قذره مثله pic.twitter.com/Ppl2DBuPN9 — ﮼نايف (@Nayif2018) March 19, 2020

اعتقد ان هذا الرجل لايسجد لهذه الفتاة

ولكن الرجل يصلي خارج المسجد وأتت الفتاة لتقف أمامه المسجد مغلق والصورة التقطت على مرحلتين وهو في وضع السجود وفي وضع قراءة التشهد#شخص_يسجد_لفتاه pic.twitter.com/re7xJ1T8W2 — عيسى الزهراني (@esaa85632) March 19, 2020

وقال الدكتور محمد الهدلاء، وهو باحث أمني سعودي في تعليق غاضب من الصور: ”صور ومشاهد مقززه ومؤلمه سجود لغير الله.. هؤلاء تجاوزوا الإساءة للذوق العام امام بيت من بيوت الله إلى الإساءة لله تعالى بالسجود لغيره وهذا من الشرك الاكبر المخرج من ملله الإسلام. هذه ليست حرية معتقد ديني هذا كفرا بالله يجب ان يوقف هؤلاء ومحاكمتهم شرعا“.

صور ومشاهد مقززه ومؤلمه سجود لغير الله..هؤلاء تجاوزوا الإساءة للذوق العام امام بيت من بيوت الله إلى الإساءة لله تعالى بالسجود لغيره وهذا من الشرك الاكبر المخرج من ملله الإسلام.هذه ليست حرية معتقد ديني هذا كفرا بالله يجب ان يوقف هؤلاء ومحاكمتهم شرعا#شخص_يسجد_لفتاة pic.twitter.com/Jmdz9czLJi — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) March 19, 2020

واختار عدد كبير من المغردين، تقديم بلاغات إلكترونية لوزارة الداخلية والنيابة العامة لملاحقة الشاب والفتاة على ما اعتبروه مخالفةً للقوانين، فيما نشر البعض صور ومعرفات حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها للشاب والفتاة.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية أو النيابة العامة حول الجدل الدائر حول الصور حتى فجر الجمعة، لكن الجهتين الحكوميتين تتابعان على الدوام المخالفات التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي عبر تدوينات وصور ومقاطع فيديو، ويتم التحقيق فيها.