إلغاء موسم جدة في السعودية

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أعلنت إمارة مكة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إلغاء فعاليات موسم جدة الترفيهي، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس ”كورونا“ الجديد. وقالت الإمارة عبر حسابها في ”تويتر“، اليوم، إنه ”كإجراء احترازي لفيروس كورونا إمارة مكة تعلن إلغاء موسم جدة“. كإجراء احترازي لفايروس #كورونا.. “إمارة #مكة” تعلن إلغاء #موسم_جدة.. pic.twitter.com/2MeoAkqYLh — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 19,…