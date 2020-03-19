إلغاء موسم جدة في السعودية

أعلنت إمارة مكة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إلغاء فعاليات موسم جدة الترفيهي، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس ”كورونا“ الجديد.
وقالت الإمارة عبر حسابها في ”تويتر“، اليوم، إنه ”كإجراء احترازي لفيروس كورونا إمارة مكة تعلن إلغاء موسم جدة“.
كإجراء احترازي لفايروس #كورونا..
“إمارة #مكة” تعلن إلغاء #موسم_جدة.
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— هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 19, 2020
و“موسم جدة“ هو مهرجان ترفيهي وثقافي يقام في يونيو ويوليو، كل عام، في المدينة المطلة على البحر الأحمر على مدى أسابيع.
وتأتي تلك الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها المملكة لمواجهة خطر ”كورونا“ من بينها منع التجمعات وتعليق رحلات السفر وتعليق صلاة الجمعة والجماعة وغيرها.