 ضبط ”السفاح“ و“عبداللطيف“ بعد شربهما ديتولا في السعودية – إرم نيوز‬‎

ضبط ”السفاح“ و“عبداللطيف“ بعد شربهما ديتولا في السعودية

ضبط ”السفاح“ و“عبداللطيف“ بعد شربهما ديتولا في السعودية

المصدر: إرم نيوز

أفادت مصار سعودية، اليوم الخميس، بأنه تم ضبط اثنين من مشاهير مواقع تواصل الاجتماعي في السعودية اللذين ظهرا في مقاطع فيديو متداولة وهما يشربان معقم ”الديتول“.

وذكرت وسائل إعلام وحسابات سعودية إخبارية أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع أحالت الاثنين إلى جهة الاختصاص لديها تمهيدا لتطبيق النظام بحقهما.

وعلى خلفية انتشار كورونا، ظهر أحد مشاهير مواقع التواصل ويدعى ”السفاح“ في ”سناب شات“ وهو يدعي شربه معقم ”ديتول“، في الوقت الذي ظهر فيه آخر يدعى ”عبداللطيف“ وهو يقوم  بالتصرف ذاته.

وأثارت المقاطع المتداولة غضبا بين ناشطين في مواقع التواصل، مشددين على ضرورة محاسبتهما ، وذلك كون معظم متابعيهما من المراهقين والصغار؛ ما يرفع من خطورة تقليدهما، كما رفعوا مطالباتهم للجهات الرسمية للتوجيه بالقبض عليهما.

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