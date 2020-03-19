ضبط ”السفاح“ و“عبداللطيف“ بعد شربهما ديتولا في السعودية

أفادت مصار سعودية، اليوم الخميس، بأنه تم ضبط اثنين من مشاهير مواقع تواصل الاجتماعي في السعودية اللذين ظهرا في مقاطع فيديو متداولة وهما يشربان معقم ”الديتول“.

وذكرت وسائل إعلام وحسابات سعودية إخبارية أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع أحالت الاثنين إلى جهة الاختصاص لديها تمهيدا لتطبيق النظام بحقهما.

جابووووووهم الرجاجيل هيئة الاعلام المرئي والمسموع جابت حقين المقاطع والذي يتظاهران فيه بشرب مواد منظفة وتحيلهما إلى جهة الاختصاص لديها تمهيدا بتطبيق النظام بحقهما. pic.twitter.com/iZ5RPC6cjQ — معالي / موجز الأخبار ???????? (@KSA24) March 19, 2020

وعلى خلفية انتشار كورونا، ظهر أحد مشاهير مواقع التواصل ويدعى ”السفاح“ في ”سناب شات“ وهو يدعي شربه معقم ”ديتول“، في الوقت الذي ظهر فيه آخر يدعى ”عبداللطيف“ وهو يقوم بالتصرف ذاته.

هيا خذلك والله مشاهير معرف ع ايش!!! pic.twitter.com/b1pK4HilyW — اشواق???? (@33Tytt) March 18, 2020

وأثارت المقاطع المتداولة غضبا بين ناشطين في مواقع التواصل، مشددين على ضرورة محاسبتهما ، وذلك كون معظم متابعيهما من المراهقين والصغار؛ ما يرفع من خطورة تقليدهما، كما رفعوا مطالباتهم للجهات الرسمية للتوجيه بالقبض عليهما.