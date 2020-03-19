أم وابنتها تتزوجان وتمضيان شهر العسل معا (صور)

تجمع حفلات الزفاف في العادة الأخوة سواء من الرجال أو الفتيات معا، إلا أن حفل زفاف كان استثنائيا في إيرلندا حيث جمع الأم وابنتها.

وشاركت الأم ”تريشا دوفي“ (53 عاما) ابنتها ”ايسلينج سيسليكاو سكين“ (35 عاما) في حفل الزفاف وشهر العسل أيضا، حيث تعاهدتا على عدم الانفصال وتم زواجهما من شركائهما في فندق منتزه كاستليتروي في مدينة ليميريك في أيرلندا.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن البنت هي صاحبة فكرة إقامة حفل زفاف مشترك مع والدتها، لتوفير الكثير من الأموال، فاقترحت ايسلينج وخطيبها هذه الفكرة على والدتها، لكن والدتها قالت إنها لا تريد أن تكون متطفلة عليهما في يوم زفافهما الخاص.

وقالت ايسلينج: ”تحدثنا كثيرا حول هذه الفكرة لكنها بدت فكرة رائعة، فلقد كنا مثل الفريق الرباعي دائما نخرج للعشاء، ونقضي عطلة نهاية الأسبوع معا“.

وأضافت: ”كنا نعرف أنه يمكننا توفير كثير من المال بعمل حفل زفاف واحد كبير، وهذا سيكون سهلا أيضا لجميع ضيوفنا لحضور حدث واحد، أفضل من حدثين“.

وتعرفت ايسلينج على خطيبها ماريوس في أحد النوادي الليلية في 2012، وطلب يدها للزواج في 2016، عندما كانت في الخارج تستمتع بتناول إحدى الوجبات مع والدتها و6 من شقيقاتها.

وقالت، إنها في البداية كانت خجولة لأنّ طلب يدها كان أمام عائلتها، لكن بعد ذلك هدأت من وضعها.

وبالنسبة لوالدتها ”تريشا“ فقد قابلها ”جوي“ منذ 3 سنوات من خلال أحد أصدقائه وطلب يدها للزواج في يناير 2019، ثم بدأت الأم وابنتها الاستعداد لحفل الزفاف، وعندما ذهبتا للتسوق وجدت ايسلينج بالصدفة الفستان المثالي لها من أول محاولة لها لاختياره. ثم قامتا بدعوة الحضور لحفل الزفاف، لكنهما أخبرتا الضيوف بأنه حفل زفاف تريشا وجوي فحسب، مما جعل الحضور مصدوما عندما رأوا ايسلينج وماريوس تسيران في ممر حفل الزفاف.

وقالت تريشا: ”قررنا أن نخفي خبر حفل زفافنا المشترك عن الضيوف، ولم نخبر سوى رفقاء العريس وأصدقاء العروسة ووالدي ماريوس“.

بدورها، قالت الابنة: ”لقد خرجت أمي وجوي في البداية، وعندما أنهيا المراسم طلبا من الضيوف البقاء لوجود مفاجأة، بعد ذلك ظهرت وعريسي والجميع كان في صدمة كبيرة، لكنهم كانوا سعداء من أجلنا“.

وعبرت ايسلينج عن هذا اليوم، قائلة: ”لقد كان حقا أفضل يوم في حياتنا ويوما مثاليا، وهذا جعل كل شيء في الحياة له معنى خاص فقط لأنني شاركت هذا اليوم مع والدتي“.