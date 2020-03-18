إعفاء من إيجارات المنازل ورسوم الجامعات الخاصة ومبادرات أهلية في زمن كورونا بالسعودية‎

ينضم المزيد من رجال الأعمال السعوديين، والشركات والمؤسسات الخاصة، لدعم جهود حكومة المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه في السعودية، من خلال تقديم إعفاءات أو تأجيل في مواعيد دفع رسوم ومستحقات مالية مترتبة على مواطنين ومقيمين أجانب كإيجارات منازل أو رسوم جامعية.

فقد تسببت إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المسمى علميًا ”كوفيد 19“ بتعطيل الكثير من قطاعات العمل في المملكة مع سعي السلطات المحلية الصحية إلى تقليل الاختلاط بين السكان لأكبر قدر ممكن، بوصفه الإجراء الأكثر نجاعةً في إيقاف انتشار الفيروس وفق نصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتسببت تلك الإجراءات بتزايد مخاوف العمال والموظفين في القطاع الخاص، من طول فترة الإيقاف التي ستتسبب في إيقاف أو خصم أو تراجع في مستحقات وعوائد مالية اعتادوا على الحصول عليها شهريًا وتسديد إيجارات منازلهم وإنفاق الباقي على احتياجاتهم المتنوعة.

ووجد الكثير من الدعوات التي وجهها السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجال الأعمال والشركات الخاصة، لمساندة جهود الرياض الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته، استجابة بدا أنها في تزايد مع استمرار إجراءات مواجهة المرض المعدي الجديد.

وأعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد، وهي جامعة خاصة تتخذ من مدينة الخبر مقرًا لها، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 10 ملايين ريال لدفع الرسوم الدراسية للطلاب المتعثرين وغير القادرين في الجامعة للفصل الدراسي الحالي بسبب تداعيات كورونا.

بعشرة ملايين ريال ..

جامعة الامير محمد بن فهد تعفي المتعثرين من طلابها من الرسوم الدراسية للفصل الحالي #pmuer pic.twitter.com/Fm6ACfsugP — PMU_News (@pmuofficial) March 18, 2020

وفي قطاع آخر، أعلنت عدة شركات عقارية، ورجال أعمال سعوديين، إعفاء عملائهم المستأجرين للمنازل، من المقيمين والمواطنين السعوديين، من دفع إيجارات تلك المنازل لشهر أو لشهرين أو إلى حين انتهاء أزمة الفيروس.

استشعاراً منا بمسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية وسيرا على مبادئ والدي #عامر_الرميح رحمه الله ، فقد تم إعفاء جميع المستأجرين لدينا من المواطنين والمقيمين والمنشآت التجارية لمدة شهرين ابتداءً من اليوم .

وطننا يستحق منا الكثير ???????????? .. وأهلنا خدمتهم شرف عظيم — وليد عامر الرميح (@WALEED_R) March 18, 2020

من باب المسؤليه الأجتماعيه والوقوف مع المستأجرين منا أعلن لهم فتره التوقف تكون مجانية إلى إنتهاء الوضع الحالي وأسال الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء. — عادل الجمعان (@adel_aljamaan) March 18, 2020

واختار رجال أعمال آخرون توزيع آلاف السلال الغذائية على العائلات المحتاجة التي ستتأثر بقرارات الإغلاق، وتراجع النشاط في سوق العمل في البلاد مع تزايد القيود على العمل والتنقل.

أعلن #رجل_الاعمال /خليفة مخيلف الرويلي عن #إعفاء جميع #المستأجرين لعقاراتة من دفع #ايجار هذا الشهر نظراً للظروف الحالية

كما أعلن تبرعه بعدد ١٠٠٠ سلة غذائية للإسر المحتاجة وذات الدخل المحدود بادرة غير مستغربة جعلها الله بموازين حسناتكم

#كورونا_السعوديه pic.twitter.com/ABCcnD1LyH — سلطان الرويلي (@SULTAN_FARHAN__) March 18, 2020

#كورونا_السعودية

اعفاء شهر ايجار لسكان املاك الفارسي القابضة

ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء

الصدقة ترفع البلاء pic.twitter.com/FxZCxdgWMw — عيسى ابكر عبدالرحيم Issa abakar abdourahim (@issa_abdourahim) March 17, 2020

وتشمل تلك المبادرات مختلف مناطق السعودية الـ 13، فيما ينال أصحابها الإشادة والشكر من مواطنيهم بالتزامن مع حث الآخرين على مساندة جهود الحكومة في مواجهة الفيروس وتخفيف التداعيات على السكان.

وتلقت وزارة الصحة السعودية الكثير من العروض التي قدمها رجال أعمال سعوديون وأشخاص أثرياء خصصوا مباني طابقية بالكامل لكي تكون مراكز حجر وعزل صحي للمصابين بفيروس كورونا أو ممن تتطلب الإجراءات عزلهم لمدة 14 يومًا.

تبرع والدي رجل الأعمال محيميد بن صالح ال شرمة بأحد فنادق المجموعة تحت تصرف الشؤون الصحية بالمنطقة بكامل تجهيزاته وخدماته دون اي مقابل وبصفة مالك مجموعة طب الحياة يعلن تسخير كافة التجهيزات الطبية والكوادر الصحية تحت تصرف وزارة الصحة@SaudiMOH وذلك إنطلاقا من واجبة الديني والوطني pic.twitter.com/xEly2YanvP — صالح آل شرمه|Saleh Al Shermah (@Salehdh2030) March 18, 2020

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى، اليوم الأربعاء، إلى 238 حالة، تعافت منها 6 حالات فقط لحد الآن، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج.

وأوقفت السعودية نشاط العمرة، ورحلات الطيران مع الخارج، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، بجانب إجازة إلزامية لكثير من العاملين في القطاع الخاص، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة كورونا.

ويعيش في السعودية أكثر من 30 مليون نسمة، نحو ثلثيهم من السعوديين، والبقية من الوافدين الأجانب الذين يعمل الملايين منهم بأجور متدنية في مهن ينفر منها السعوديون، كالخدمة المنزلية وأعمال الإنشاءات.