موريتانيا.. اتحاد الأئمة يجيز التخلف عن صلاة الجمعة خوفا من انتشار كورونا

أصدر الاتحاد الوطني للأئمة في موريتانيا، فتوى يرخص فيها منع صلاة الجمعة، خوفا من الضرر الذي قد يلحق بالمصلين نتيجة التجمعات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ومخاوف من تحوله لوباء.

وقال الاتحاد الذي يضم أكبر عدد من الأئمة في موريتانيا، في بيان له، إن ”رخصة التخلف عن صلاة الجمعة، في ظل الوضع الحالي، تعتبر احترازية من وباء كورونا“. معتبرا ”أن الخوف، من الأمور التي يعذر بها التخلف عن الجماعة، وأن درء انتشار الوباء من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة مع بقاء الأجر للمتخلف“.

ودعا الاتحاد عامة المسلمين إلى تجنب التجمعات و“الأخذ بالرخص في التخلف عن التجمعات، التي تنعقد في أماكن تفتقد المعايير الصحية“.

ونبه إلى ما سببه وباء كورونا من أزمات في جميع أنحاء العالم، أدت إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها منع التجمعات وإيقاف الدراسة في المؤسسات التعليمية وغيرها.

واتخذت حكومة البلاد، عدة إجراءات لمواجهة كورونا، شملت تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية، والجامعات والمعاهد، ومنع التجمعات وإلغاء المهرجانات، وتقليص المعابر الحدودية، وغلق الأجواء.

وسجلت موريتانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وهي لمواطن أسترالي يعمل في شركة لاستخراج الذهب قدم مؤخرا من أوروبا، وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن ”وضعه يتحسن“.