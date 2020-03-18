 توجيه كويتي بضبط الإعلامي علي العنزي بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

توجيه كويتي بضبط الإعلامي علي العنزي بسبب كورونا

توجيه كويتي بضبط الإعلامي علي العنزي بسبب كورونا

المصدر: إرم نيوز

أكد مصدر أمني في دولة الكويت أنه جار ضبط شخص زعم أنه إعلامي وبث شائعات لا أساس لها من الصحة عن فيروس كورونا، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وانتشر تسجيل صوتي حمل اسم إعلامي يدعى علي العنزي، وهو يشيد بإجراءات الحكومة الكويتية في بداية التسجيل للحد من انتشار فيروس كورونا.

ثم ادعى أن الحكومة وجهت بتدشين 50 قبرا جماعيا لدفن ضحايا كورونا، متابعا أنه لن يتم غسيل الأموات، مبررا أن الحكومة لا تريد أن تعلن عن هذا.

وزعم هروب 5 مصابين بكورونا من مستشفى واصفا إياهم بـ“الحيوانات“، مؤكدا أنه لم يتم القبض عليهم، كما تحدث عن حظر تجول تدريجي مقبل، وتغريم الناس بـ50 ألف دينار عن عدم التبليغ عن مصابين.

وقال ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع إرم نيوز التثبت من صحتها – إن الإعلامي العنزي يعمل في قناة الشاهد.

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