توجيه كويتي بضبط الإعلامي علي العنزي بسبب كورونا

أكد مصدر أمني في دولة الكويت أنه جار ضبط شخص زعم أنه إعلامي وبث شائعات لا أساس لها من الصحة عن فيروس كورونا، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وانتشر تسجيل صوتي حمل اسم إعلامي يدعى علي العنزي، وهو يشيد بإجراءات الحكومة الكويتية في بداية التسجيل للحد من انتشار فيروس كورونا.

#الكويت #فيروس_كورونا #انثبروا_ببيوتكم

الإعلامي"علي العنزي"لأمر جلل وخطير اوجه لكم رسالة صوتية،اتمنى تاخذون كلامي على محمل الجد:

*صدرت التعليمات"للبلدية"بحفر أكثر من 50قبر

*حظر التجول قادم لا محالة

*أي مصاب لم يبلغ عن نفسه يتعرض للسجن 5سنوات وغرامة 50ألفpic.twitter.com/x9KScz5e2h — المحامي يَكيَكي (@LawyerYakYaki) March 17, 2020

ثم ادعى أن الحكومة وجهت بتدشين 50 قبرا جماعيا لدفن ضحايا كورونا، متابعا أنه لن يتم غسيل الأموات، مبررا أن الحكومة لا تريد أن تعلن عن هذا.

وزعم هروب 5 مصابين بكورونا من مستشفى واصفا إياهم بـ“الحيوانات“، مؤكدا أنه لم يتم القبض عليهم، كما تحدث عن حظر تجول تدريجي مقبل، وتغريم الناس بـ50 ألف دينار عن عدم التبليغ عن مصابين.

وقال ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع إرم نيوز التثبت من صحتها – إن الإعلامي العنزي يعمل في قناة الشاهد.