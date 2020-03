مقيمون في الكويت يصلون جماعة في الشارع رغم قرار المنع (فيديو)

View this post on Instagram

وثق أحد الأشخاص في الكويت قيام عدد من الأشخاص بالصلاة أمام أحد المساجد المغلقة، وذلك رغم صدور قرار بمنع صلاة الجماعة، تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا.