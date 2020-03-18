مقيمون في الكويت يصلون جماعة في الشارع رغم قرار المنع (فيديو)

وثق أحد الأشخاص في الكويت قيام عدد من الأشخاص بالصلاة أمام أحد المساجد المغلقة، وذلك رغم صدور قرار بمنع صلاة الجماعة، تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتقد مصور الفيديو – الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل – تصرف المصلين رغم قرار المنع، في حين كشف شخص يرافقه أن ”رجل أمن تدخل وقطع صلاتهم وأمرهم بالتفرق“، وذلك عند مسجد المرقاب.

وذكر حساب ”المجلس“ المحلي، أن المصلين جميعهم مقيمون وقاموا بالصلاة جماعة بجانب مسجد المرقاب رغم قرار المنع.

وأثار تصرف المقيمين، وكذلك رجل الأمن، الجدل بين ناشطين عبر مواقع التواصل، حيث قال ”حسن“: ”برأيي كان من الأفضل أن الشرطي ينطر لين يخلصون الركعتين الباقيين لهم وبعدين يكلمهم وينبههم أن الصلاة بشكل جماعي ممنوعه بأمر من الدوله وفتوي من وزارة الأوقاف عشان كورزنا وأن تكرار صلاة بشكل جماعي مره ثانيه راح يعرضهم لعقوبة مخالفة القوانين والإجراءات ولا شرايكم“.

وأيده ”جابر الحميدي“: ”لو ناطرهم لين يخلصون وبعدها يكلمهم كان افضل وانا بالاساس رافض قرار منع الصلاة بالمساجد ياتحط منع تجول يابلا هالعفسه وانا ودي اخر قرار هو منع الصلاة بعد منع التجول لا حول ولاقوة الى بالله“.

في حين علق مغرد باسم ”هلا ومسهلا“: ”اخذو مثل أحتياطات المستشفيات والاسواق المركزيه و بعض الوزرات وبعض البنوك كلهم شغالين مع اخذ التدابير اللي تمنع العدوه ، خل الاوقاف تحط مثل التدابير وكل واحد يجيب سجادته وياه ويشلون فرش المسجد جذي الامور تمام والناس تعبد رب العالمين ، ترى البلا من الله والله هو وحده اللي يرفعه“.

بينما رأت ”خديجة الكندري“: ”الحل الوحيد حظر التجول“.

وأوضح ”مشاري“: ”الفيروس لو كان قاتلا بنسبة 100% بقاؤك بالبيت بيكون افضل لأنك مؤمن بقضاء الله وقدره ولكن لما تكسر المنع وتموت بتكون انتحرت وانت على دراية تامة“.