كبير مفتي دبي: تعليق الصلاة في المساجد دفع للضرر وواجبنا الالتزام

أكد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتي إدارة الإفتاء في دبي، بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ينسجم مع سعة الإسلام.

وشدد الدكتور الحداد على أن الشريعة الإسلامية أوجبت الرجوع إلى المختصين في كل ما لا يعلمونه؛ باعتبارهم ”أهل الذكر“، مؤكدا أن أهل الذكر هنا هم الأطباء والخبراء ومن يساندهم من أهل الاختصاص، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقال الحداد: ”علينا أن نكون أولَ من يطبق هدي الإسلام الذي جاء بجلب المصالح ودفع المضار، والذي جاء بتشريعات شاملة تعالج قضايا الناس في كل زمان ومكان، فالحمد لله الذي جعل لنا في الأمر سعة، بل جعل للحريص على الجماعة أجرها إن حبسه عنها مرض أو سفر أو نحو ذلك من أعذار تركها ”.

وتابع: ”إذا جاءت توجيهات عليا فإنه يتأكد الأخذ بها على وجهها، ففي ذلك خير كثير للناس أجمعين؛ لأن النظر في مصالح الناس وحمايتهم موكل إلى الراعي، فهو مسؤول عن رعيته، وقد قام ولاة الأمر، بارك الله فيهم، بمسؤوليتهم بعد الاستماع إلى المتخصصين والاطلاع على توجيهات منظمة الصحة العالمية، فلم يكن الأمر ارتجاليا كما قد يظن“.

وأوضح أن ما يمرُّ به العالم اليوم من تفشي ”فيروس كورونا“ بفعل العدوى التي قد تكون خفيَّة، بحيث لا يشعر بها حاملها، فينقل العدوى لغيره وهو لا يشعر، فكان من اللازم الاحتياط وحماية الكل للكل، فيحمي المرء نفسه ويحمي غيره من هذا الشر المتربص.