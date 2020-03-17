كويتيون يتضامنون مع المهندسة المصرية غادة بدر المتهمة بالإساءة للسلطات

تضامن عدد من الحقوقيين في الكويت مع المهندسة المصرية غادة بدر التي تم ضبطها يوم أمس الإثنين، بتهمة الإساءة للسلطات الكويتية إثر حديثها عن الإجراءات المتخذة في البلد الخليجي لمواجهة فيروس كورونا، ومطالبتها لسلطات بلادها بالتعامل بذات الإجراءات مع الكويتيين الموجودين هناك.

وتباينت وجهات النظر حول ما أدلت به في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل بين من استنكر حديثها، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وبين من اعتبر أنها لم تتعمد الإساءة إنما عبَرت عن رأيها وبالتحديد عقب بثها لمقطع آخر، اعتبرت أن حديثها تم فهمه بشكل خاطئ وأنها لا تتعمد الإساءة للكويت.

ورغم استياء البعض من طريقة حديث المهندسة ومطالبتها بمعاملة الكويتيين في مصر بطريقة مشابهة لمعاملتهم في الكويت، إلا أنها لاقت تفاعلا وتضامنا عقب تداول وثيقة من شركة الأحمدية للمقاولات التي تعمل بها، تُظهر إنهاء خدماتها اعتبارا من يوم أمس بسبب حديثها الذي تم وصفه بالمسيء.

ووصف المحامي محمد المرجاح قرار فصل المهندسة بالتعسفي، قائلا: ”الوافده التي فصلت تعسفياً بدون مسوغ قانوني وفق قانون العمل في القطاع الأهلي ترجع على الشركة بـ تعويض لـ عدم تطبيق لائحة الجزاءات عليها خصوصاً وان خطاها غير متعلق في وظيفتها و تطالبهم بقيمه عقد العمل وكذلك بدل إنذار“.

الوافده التي فصلت تعسفياً بدون مسوغ قانوني وفق قانون العمل في القطاع الأهلي ترجع على الشركة بـ تعويض لـ عدم تطبيق لائحة الجزاءات عليها خصوصاً وان خطاها غير متعلق في وظيفتها و تطالبهم بقيمه عقد العمل وكذلك بدل إنذار ،، #انتهى pic.twitter.com/CtQogcSPdV — محمد المرجاح ஓ (@Almirjah) March 16, 2020

وأعلن جراح الكشتي عضو جمعية المحامين الكويتية، استعداده للدفاع عن المهندسة المصرية للحصول على كافة حقوقها، بعد أن وصف ما تعرضت له ”بالظلم والتنمر“.

#فصل وإنهاء خدمات السيدة المهندسة غادة البدر لمجرد رأي لاشك فيه ظلم كبير خصوصاً إنه التنمر الذي بدر منا ضد الجالية المصرية هو من تسبب بذلك التراشق والتصريحات وعليه أتطوع بالدفاع عن حقوق المهندسة والوقوف بجانبها للحصول على كامل حقوقها — المحامي/ جراح الكشتي (@en_ezy) March 16, 2020

وقال المحامي محمد الدوسري الدكتور في القانون العام، إن ”هذه المهندسة تستحق كافة مستحقاتها العمالية، وتتعدى هذه المستحقات، للمطالبة بالتعويض الناتج عن الفصل التعسفي الذي وقع عليها، وذلك من ناحية قانونية تستند على قانون العمل رقم 6 لعام 2010“.

بالنسبة لهذه الوافدة التي قامت شركتها بفصلها ونشر كتاب فصلها في وسائل التواصل، فتستحق كافة مستحقاتها العمالية، وتتعدى هذه المستحقات، للمطالبة بالتعويض الناتج عن الفصل التعسفي الذي وقع عليها، وذلك من ناحية قانونية تستند على قانون العمل رقم 6 لعام 2010 pic.twitter.com/ZjPvkR8O4g — د. محمد مساعد الدوسري (@maldosri) March 16, 2020

واستنكر الناشط متعب الخليفة السرعة بإصدار قرار فصل المهندسة من عملها قبل التأكد من كلامها وإصدار الحكم القضائي بحقها، والذي لم يتبين حتى الآن إن كان سيتم إبعادها كغيرها من المصريين الذين أساؤوا مؤخرا إلى الكويت.

شدعوه بهالسرعه انهيتو خدماتها بدون تحقيق وتأكد من كلامها هل تطاولت او لا او لم توصل المعلومه صح ليش هذا قطع رزق pic.twitter.com/70cnJ4Gt7W — متعب الخليفة (@metebalkhalifa) March 16, 2020

وشهدت منصات مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التراشق اللفظي ضد أبناء الجالية المصرية بسبب تصرفات فردية، وإساءة بعضهم إلى الإجراءات الكويتية لمواجهة ”كورونا“، لتعلو الوقت نفسه أصوات كويتية تطالب بعدم المساس بكرامة المصريين، والإساءة إلى شعب كامل بسبب تصرفات فردية غير مسؤولة.