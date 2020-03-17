 كويتيون يتضامنون مع المهندسة المصرية غادة بدر المتهمة بالإساءة للسلطات – إرم نيوز‬‎

كويتيون يتضامنون مع المهندسة المصرية غادة بدر المتهمة بالإساءة للسلطات

كويتيون يتضامنون مع المهندسة المصرية غادة بدر المتهمة بالإساءة للسلطات

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تضامن عدد من الحقوقيين في الكويت مع المهندسة المصرية غادة بدر التي تم ضبطها يوم أمس الإثنين، بتهمة الإساءة للسلطات الكويتية إثر حديثها عن الإجراءات المتخذة في البلد الخليجي لمواجهة فيروس كورونا، ومطالبتها لسلطات بلادها بالتعامل بذات الإجراءات مع الكويتيين الموجودين هناك.

وتباينت وجهات النظر حول ما أدلت به في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل بين من استنكر حديثها، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وبين من اعتبر أنها لم تتعمد الإساءة إنما عبَرت عن رأيها وبالتحديد عقب بثها لمقطع آخر، اعتبرت أن حديثها تم فهمه بشكل خاطئ وأنها لا تتعمد الإساءة للكويت.

ورغم استياء البعض من طريقة حديث المهندسة ومطالبتها بمعاملة الكويتيين في مصر بطريقة مشابهة لمعاملتهم في الكويت، إلا أنها لاقت تفاعلا وتضامنا عقب تداول وثيقة من شركة الأحمدية للمقاولات التي تعمل بها، تُظهر إنهاء خدماتها اعتبارا من يوم أمس بسبب حديثها الذي تم وصفه بالمسيء.

ووصف المحامي محمد المرجاح قرار فصل المهندسة بالتعسفي، قائلا: ”الوافده التي فصلت تعسفياً بدون مسوغ قانوني وفق قانون العمل في القطاع الأهلي ترجع على الشركة بـ تعويض لـ عدم تطبيق لائحة الجزاءات عليها خصوصاً وان خطاها غير متعلق في وظيفتها و تطالبهم بقيمه عقد العمل وكذلك بدل إنذار“.

وأعلن جراح الكشتي عضو جمعية المحامين الكويتية، استعداده للدفاع عن المهندسة المصرية للحصول على كافة حقوقها، بعد أن وصف ما تعرضت له ”بالظلم والتنمر“.

وقال المحامي محمد الدوسري الدكتور في القانون العام، إن ”هذه المهندسة تستحق كافة مستحقاتها العمالية، وتتعدى هذه المستحقات، للمطالبة بالتعويض الناتج عن الفصل التعسفي الذي وقع عليها، وذلك من ناحية قانونية تستند على قانون العمل رقم 6 لعام 2010“.

واستنكر الناشط متعب الخليفة السرعة بإصدار قرار فصل المهندسة من عملها قبل التأكد من كلامها وإصدار الحكم القضائي بحقها، والذي لم يتبين حتى الآن إن كان سيتم إبعادها كغيرها من المصريين الذين أساؤوا مؤخرا إلى الكويت.

وشهدت منصات مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التراشق اللفظي ضد أبناء الجالية المصرية بسبب تصرفات فردية، وإساءة بعضهم إلى الإجراءات الكويتية لمواجهة ”كورونا“، لتعلو الوقت نفسه أصوات كويتية تطالب بعدم المساس بكرامة المصريين، والإساءة إلى شعب كامل بسبب تصرفات فردية غير مسؤولة.

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