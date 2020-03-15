بسبب ”كورونا“ .. نقابة الصحافيين المصريين متهمة بالانحياز للمرأة

أثارت نقابة الصحافيين المصريين، موجة من الجدل بين منتسبيها بعد بيانها الذي أصدرته للوقاية من فيروس كورونا، إذ دعت المؤسسات الإعلامية لعمل الصحفيات فقط، من المنازل دون الرجال، وهو ما خلق موجة غضب بينهم، ووصفوا القرار بالمتحيز وغير العادل.

ودعا مجلس النقابة المؤسسات الصحافية كافة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك ”حفاظا على صحة الزملاء والزميلات التي هي الأهم على الإطلاق في هذه الفترة الحساسة“، حسب بيان للنقابة.

وأوصى المجلس، في بيان، بمراعاة وضع الصحافيات، واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل ”إلكترونيا“ بما يساهم في تقليل الكثافة في صالات التحرير وبما يسمح للزميلات في الوقت نفسه برعاية أبنائهن لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قرارا بتعليق الدراسة؛ ما سيضاعف من أعباء الزميلات في رعاية الأبناء.

وتباينت الآراء حول البيان إذ رحبت به الصحافيات، ورفضه غالبية الإعلاميين الرجال الذين تمنوا لو كانت التوصية تنطبق على الجميع.

وقال الصحافي ممدوح المصري ”طيب والصحافيين الرجالة يجيلهم فيروس عادي“، أما الصحافي طلعت طه فقال ”القرار ظالم هتقعدوا أنتم والأولاد في البيت ونعيش إحنا معاكم حرب طروادة“، وطالب آخر بتعميم القرار.