الصناعات التقليدية التونسية تغذي بعض الأسواق الأفريقية رغم الصعوبات (فيديو إرم)

تحتفل تونس باليوم الوطني للصناعات التقليدية، وسط نهضة يشهدها القطاع، الذي بدأ يكتسح أسواقا أفريقية على الرغم من المصاعب، التي تواجه الإنتاج من نقص لليد العاملة وغلاء أسعار المواد الأولية.

وتحيي تونس مع منتصف شهر مارس/آذار من كل سنة اليوم الوطني للباس التقليدي، ويتم فيه الاحتفاء بالصناعات التقليدية بمختلف أنواعها.

موقع ”إرم نيوز“، يسلط الضوء على واقع الصناعات التقليدية في هذا البلد، من خلال استطلاع آراء عدد من الحرفيين حول الصعوبات التي يواجهها القطاع وحول آفاقه.

وأكدت منية نقري، وهي حرفية في النسيج، أن الصناعة التقليدية لا تغيب عن أي منزل تونسي خاصة ”الزربية“، وهي مفروش منسوج يدويا.

وأشارت نقري، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ”تراكما للمشاكل التي واجهت قطاع الصناعات التقليدية، ومنها النقص في اليد العاملة المختصة وارتفاع أسعار المواد الأولية ومنها الصوف“.

بدورها رأت نبيلة الجلاصي، وهي مصممة أزياء تقليدية، أن هناك إقبالا كبيرا من التونسيين على اللباس التقليدي، وهناك ”مصالحة“ بين التونسي واللباس التقليدي، وذلك بفضل التجديد والنماذج الجديدة من الملابس التي تم تصميمها وفق تعبيرها.

وأكدت أنها افتتحت ورشة لها في العاصمة الفرنسية باريس لتقريب اللباس التقليدي خاصة إلى الجالية التونسية المقيمة هناك، حيثُ يتم إنتاج ملابس تقليدية تحت الطلب وحتى لا يضطر التونسيون إلى التنقل نحو تونس لاقتناء حاجاتهم.

وأضافت الجلاصي لـ“إرم نيوز“، أن ”من أبرز التحديات، التي تواجهها ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة التقليدية، وهو ما أعطى صورة غير إيجابية لبعض المنتجات، فضلا عن أن هناك ملابس دخيلة على اللباس التقليدي التونسي“.

من جانبه أكد حمزة العنابي، وهو حرفي في النقش على الخشب، أن ”التونسي يُقبل بشكل كبير على اقتناء المنتجات الحرفية المصنوعة من الخشب، أكثر حتى من إقبال السائح الأجنبي“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن ”التونسي يحب الصناعة التقليدية ويحترمها ورغم الإمكانات المحدودة يقتني ويؤثث منزله بمثل هذه التحف الفنية القديمة“.

وحذر العنابي من مخاطر تواجهها الصناعات التقليدية ومنها الانقراض بنسبة 80% في غياب التشجيع للحرفي وللمتربص، بحسب تعبيره.

من جهته قال حافظ، وهو صاحب محل لصناعة الشاشية، إن هناك عودة من التونسيين لاستهلاك اللباس التقليدي ومنه الشاشية، التي يقبل عليها الكبار والصغار. مشيرا إلى أن ورشته لا تقتصر على إنتاج الشاشية التونسية فحسب بل إنها تنتج الشاشية الطرابلسية (نسبة إلى طرابلس الليبية) وشاشية بنغازي، ويتم تسويق الشاشية في النيجر وتشاد والسنغال؛ بحسب تأكيده.