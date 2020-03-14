هندوس ينظمون حفلا لشرب بول البقر للوقاية من فيروس كورونا (صور)

نظم سياسي هندوسي اليوم السبت حفلا في العاصمة الهندية نيودلهي، خصص لتقديم مشروب بول الأبقار لضيوفه، في محاولة لدرء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الحفل جاء برعاية حزب ”الهندوس محاصبها“، بالتعاون مع منظمة ”All India Hindu Union“ الهندوسية في الهند، بحسب وكالة ”رويترز“.

وعبر منظمو الحفل، الذي حضره 200 شخص، عن أملهم في استضافة أحداث مماثلة في أماكن أخرى في الهند، ظنا منهم أن بول الأبقار من الممكن أن يحمي الإنسان من الفيروس ”الفتاك“.

وظهر رئيس منظمة ”All India Hindu Union“ شاكراباني مهراج، في صور وهو يحتسي بول البقر مع الضيوف، ويضع ملعقة مملوءة ببول البقر بالقرب من وجه كاريكاتير يسخر من فيروس كورونا المستجد.

وقال أوم براكاش أحد ضيوف الحفل: ”لم نشعر قط بالحاجة إلى استهلاك الطب الإنجليزي، لقد كنا نشرب بول البقر منذ 21 عاما، ونستحم أيضا بروث البقر“.

ويعتبر العديد من أتباع الديانة الهندوسية البقرة مقدسة، ويعتقدون أن شرب بول الأبقار له خصائص طبية، ويمكنه منع الإصابة بمرض السرطان وفيروس كورونا المستجد.

وأكد خبراء الصحة أن بول البقر لا يعالج الأمراض مثل السرطان، ولا يوجد دليل على أنه يمكن أن يمنع فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك، يدافع قادة حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن استخدام بول البقر كدواء وعلاج للسرطان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغ زعيم ولاية آسام شمال شرق الهند، السلطات في الولاية خلال اجتماع عن إمكانية استخدام بول البقر لعلاج فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس المستجد منذ ظهوره لأول مرة في الصين في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، في إصابة أكثر من 138000 شخصا حول العالم، ووفاة أكثر من 5000 شخص.

ولا يوجد للفيروس علاج علمي معروف حتى الآن، حيث تكافح الحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل السيطرة على انتشار الجائحة.