تايلاند.. محاميات يطلبن السماح لهن بلبس السراويل أثناء المرافعات

طالبت محاميات تايلانديات في عريضة تقدمن بها إلى المحكمة الدستورية بالعاصمة التايلاندية، بانكوك، بتعديل قانون قواعد أخلاقيات المهنة للمحامين في البلاد، والخاص باللباس أثناء المرافعة في المحكمة.

وذكرت صحيفة The Star الماليزية، اليوم السبت، أن المحاميات تقدمن بطلب التماس للمحكمة، لتغيير قانون الزي، والذي يمنعهن من ارتداء البناطيل أثناء مرافعتهن في المحكمة، ويفرض عليهن ارتداء التنانير الطويلة مع أحذية المحكمة، حيث وصفن القانون بالتمييزي ضد المرأة، وقائم على النوع الجنسي.

وأكدت رابطة محامي حقوق الإنسان الدولية HRLA، أنها ستطلب من مجلس المحامين في تايلاند، مراجعة هذا القانون، والذي يعود عمره لعقود.

وقالت المحامية التايلاندية كونانيا سونغساموث، إنها لدى حضورها للمحكمة ترتدي التنورة على الرغم من أنها لا ترتديها خلال حياتها اليومية، وبعد انتهائها من المحكمة تستبدلها ببنطلون تحضره معها دائما لتغيير لباسها.

وقالت كوريور مانوتشي محامية تايلاندية من الرابطة: ”يجب أن تتمتع المرأة بحرية ارتداء الملابس، وألا يقتصر على ارتدائها للتنانير الطويلة فقط، والتي قد تكون غير مناسبة دائما“، مبينة أنها ارتدت السراويل مرتين أثناء مرافعتها في المحكمة؛ وبسبب ذلك تم تأنيبها من المحكمة.

ويمكن أن تواجه المحاميات اللواتي يخالفن قانون مهنة المحاماة في تايلاند، مجموعة من العقوبات، تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الخاص بهن.