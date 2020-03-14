 كويتيون يطالبون بمحاسبة شخص اعتدى على خصوصية وافد وعائلته (فيديو) – إرم نيوز‬‎

كويتيون يطالبون بمحاسبة شخص اعتدى على خصوصية وافد وعائلته (فيديو)

كويتيون يطالبون بمحاسبة شخص اعتدى على خصوصية وافد وعائلته (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء شخص على خصوصية عائلة عبر تصويره إياها بالشارع العام ونشر مقطع الفيديو على الإنترنت.

وكان شخص يقود سيارة قد صور وافدا أثناء قيادته دراجة برفقة زوجته وابنته حسب تعليق المصور في مقطع الفيديو، والذي ألمح إلى أنهم من الجنسية المصرية.

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تداول كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء شخص على خصوصية عائلة عبر تصويره إياها بالشارع العام ونشر مقطع الفيديو على الإنترنت. وكان شخص يقود سيارة قد صور وافدا من الجنسية المصرية أثناء قيادته دراجة برفقة زوجته وابنته حسب تعليق المصور في مقطع الفيديو، والذي ألمح إلى أنهم من الجنسية المصرية. وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الشخص الذي قام بالتصوير بتهمة الاعتداء على خصوصية العائلة المصرية والتشهير بها. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #مصر #حوادث #اعتداء #تصوير #فيروس #كورونا #الحجر_المنزلي_واجب_وطني #كرونا_في_الكويت #لايك #تفاعل #فيديو  #ترند #video #trend #news #kuwait #coronavirus

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وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الشخص الذي قام بالتصوير بتهمة الاعتداء على خصوصية العائلة المصرية والتشهير بها.

وقال مغرد على ”تويتر“ يدعى ”أبو الوليد“: ”ياخي لا نلوم الناس هذي. الرجال هذا بيسوي المستحيل لعائلته ماتدري ليش مركبهم كذا الا اكيد غصب عنه ماعنده مواصلات غيرها او ماعنده فلوس يرسلهم بتاكسي. حسبي الله على المصور“.

فيما قال مغرد آخر ”وتلك الأيام نداولها بين الناس“.

وقال مغرد: ”أنا ملاحظ الكويتيين وايد حاطين دوبهم بدوب المصريين بشكل كبير برزقهم وبمعيشتهم“.

لترد عليه مغردة بقولها: ”ليس كل الكويتيين .. لا تجمع لأن هذا الفعل يمثل نفسه فقط لا غير“.

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