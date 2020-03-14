كويتيون يطالبون بمحاسبة شخص اعتدى على خصوصية وافد وعائلته (فيديو)

تداول كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء شخص على خصوصية عائلة عبر تصويره إياها بالشارع العام ونشر مقطع الفيديو على الإنترنت.

وكان شخص يقود سيارة قد صور وافدا أثناء قيادته دراجة برفقة زوجته وابنته حسب تعليق المصور في مقطع الفيديو، والذي ألمح إلى أنهم من الجنسية المصرية.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الشخص الذي قام بالتصوير بتهمة الاعتداء على خصوصية العائلة المصرية والتشهير بها.

وقال مغرد على ”تويتر“ يدعى ”أبو الوليد“: ”ياخي لا نلوم الناس هذي. الرجال هذا بيسوي المستحيل لعائلته ماتدري ليش مركبهم كذا الا اكيد غصب عنه ماعنده مواصلات غيرها او ماعنده فلوس يرسلهم بتاكسي. حسبي الله على المصور“.

ياخي لا نلوم الناس هذي. الرجال هذا بيسوي المستحيل لعائلته ماتدري ليش مركبهم كذا الا اكيد غصب عنه ماعنده مواصلات غيرها او ماعنده فلوس يرسلهم بتاكسي. حسبي الله على المصور — أبو وليد (@ahmad02853) March 14, 2020

فيما قال مغرد آخر ”وتلك الأيام نداولها بين الناس“.

وتلك الايام نداولها بين الناس — ıɹnʇloΛ ǝɥ⊥ (@The_Volturi13th) March 14, 2020

وقال مغرد: ”أنا ملاحظ الكويتيين وايد حاطين دوبهم بدوب المصريين بشكل كبير برزقهم وبمعيشتهم“.

انا ملاحظ الكويتين وايد حاطين دوبهم بدوب المصريين بشكل كبير برزقهم وبمعيشتهم !!؟؟ — Mr.Alshehhi (@alshe7i20) March 14, 2020

لترد عليه مغردة بقولها: ”ليس كل الكويتيين .. لا تجمع لأن هذا الفعل يمثل نفسه فقط لا غير“.