كويتيون يطالبون بمحاسبة شخص اعتدى على خصوصية وافد وعائلته (فيديو)

تداول كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء شخص على خصوصية عائلة عبر تصويره إياها بالشارع العام ونشر مقطع الفيديو على الإنترنت. وكان شخص يقود سيارة قد صور وافدا من الجنسية المصرية أثناء قيادته دراجة برفقة زوجته وابنته حسب تعليق المصور في مقطع الفيديو، والذي ألمح إلى أنهم من الجنسية المصرية. وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الشخص الذي قام بالتصوير بتهمة الاعتداء على خصوصية العائلة المصرية والتشهير بها.