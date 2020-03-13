ما حقيقة احتساب درجات الفصل الدراسي الأول في مدارس السعودية؟

نفت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام السعودي، ابتسام الشهري، ما تم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل.

وأكدت، عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، على الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، متمنية للجميع الصحة والسلامة.

تنفي #وزارة_التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل، مؤكدة الاستمرار في توفير خيارات متعدده للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، متمنية للجميع الصحة والسلامة. — ابتسام الشهري (@spokesp_moe) March 13, 2020

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن تحديد الأحد المقبل موعداً لبداية تسجيل الطلاب، ودخولهم منصة مدارسهم الافتراضية، التي من خلالها يمكن للمعلم والطالب التواصل في متطلبات الحصة التعليمية.

وأوضحت الوزارة في رسالة إلكترونية على صفحة منظومة التعليم الموحدة، أنه يمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور في الأسبوع الجاري الاستفادة من المصادر التعليمية غير المتزامنة والرسمية، من خلال بوابة التعليم الوطنية ”عين“.