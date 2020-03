ترامب يتعرض لموقف محرج بسبب كورونا أثناء إعلانه حالة الطوارئ (صور وفيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج، اليوم الجمعة، عندما مد يده للسلام على أحد المشاركين في المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترامب عندما قام بمد يده لمصافحة الرجل الذي رفض السلام عليه باليد، حيث استخدم السلام بالكوع بدلًا من المصافحة.

"I like that. That's good."

President Trump elbow bumps Bruce Greenstein in lieu of handshake. pic.twitter.com/3NKSnWcXp6

— The Hill (@thehill) March 13, 2020