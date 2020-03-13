 ترامب يتعرض لموقف محرج بسبب كورونا أثناء إعلانه حالة الطوارئ (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

ترامب يتعرض لموقف محرج بسبب كورونا أثناء إعلانه حالة الطوارئ (صور وفيديو)

ترامب يتعرض لموقف محرج بسبب كورونا أثناء إعلانه حالة الطوارئ (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

 تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج، اليوم الجمعة، عندما مد يده للسلام على أحد المشاركين في المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترامب عندما قام بمد يده لمصافحة الرجل الذي رفض السلام عليه باليد، حيث استخدم السلام بالكوع بدلًا من المصافحة.

 

وكان ترامب أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، في إجراء ينطوي على عدد من الترتيبات الطارئة.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض:“بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أُعلن رسميًا حالة الطوارئ الوطنية“.

وأشار ترمب إلى أن حالة الطوارئ الوطنية ستعزز التمويل لمكافحة تفشي الفيروس، وأنه بذلك سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ.

وأوضح أن ذلك سيتيح إمكانية الحصول على ما يقرب من 50 مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء.

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