شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل إماراتي (صور)

حققت إدارة طيران شرطة أبوظبي أمنية الطفل الإماراتي محمد سالم الكعبي في أن يصبح ضابطا طيارا، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة ”تحقيق أمنية“.

ونشرت شرطة أبوظبي عبر حساباتها في مواقع التواصل، صورا للطفل الكعبي أثناء تواجده في قمرة قيادة طائرة، ويرتدي زي الطيارين الإماراتيين.

وتجول الطفل الإماراتي بزي ضابط طيار في أقسام إدارة الشرطة، وتعرف على آلية عمل إدارة طيران شرطة أبوظبي، كما تم اصطحابه في جولة بمروحية شرطة أبوظبي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تبادر فيها شرطة أبوظبي لتحقيق أماني الأطفال، حيث سبق وحققت أمنية طفلة تدعى حليمة، وتعاني من حالة صحية حرجة، برغبتها في الجلوس على شاطئ البحر.