لأول مرة.. الكويت توقف صلاة الجمعة والجماعة بعد فتوى للأوقاف

وزارة الأوقاف في الكويت تعلن إلغاء صلاة الجمعة، وفتوى بأنه في حال وجودوباء سقط عن المسلمين حضور الصلاة وتصلى ظهرًا في منازلهم .