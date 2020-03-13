لأول مرة.. الكويت توقف صلاة الجمعة والجماعة بعد فتوى للأوقاف

أعلنت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، أنه تسقط عن المسلمين صلاة يوم الجمعة وحضورها في حال وجود وباء.

ووفق الفتوى فإنه ”يجوز للمسلمين صلاة يوم الجمعة في منازلهم، وسقوطها عنهم في المساجد والجوامع عند الأوبئة“.

وبناء على الفتوى، أوقفت ”الأوقاف“ خطبة وصلاة الجمعة والجماعة اليوم لأول مرة في تاريخ الكويت، لافتة إلى أن ”على المسلم صلاة الظهر في بيته“، وذلك تزامنا مع الإجراءات المشددة في مكافحة فيروس ”كورونا“ بالبلاد.

وقررت وزارة الأوقاف إيقاف الصلوات الخمس في المساجد،على أن يتم الاكتفاء بالآذان فقط، تنفيذاً للتوصيات الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ‎

وأكد مصدر مسؤول للقبس الكويتية، أنه سيتم منع دخول المصلين إلى المساجد، حماية لصحتهم.

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بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر

وكلٌ يصلي ظهراً في بيته #الاوقاف #الكويت pic.twitter.com/5LR3vmKVA9 — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) March 13, 2020

وأعلنت الكويت، أمس الخميس، عن 8 حالات إصابة جديدة بفيروس ”كورونا”، وبهذا بلغ إجمالي الإصابات في الكويت 80 حالة، تماثلت 5 منها للشفاء، فيما يتواجد 4 آخرون في العناية المركزة.