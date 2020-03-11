الإمارات تنفي إنهاء العام الدراسي والعمل بنظام التعلم عن بعد

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نفت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إنهاء العام الدراسي والاستعانة بنظام التعليم عن بعد، مؤكدة بأن تلك المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقال الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، إنه ”لم يصدر قرار بهذا الشأن (إنهاء العام الدراسي) وأن هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق“. ودعا…