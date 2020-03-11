 والد موسى الخنيزي يقدم ”مكافآت“ للوصول لنسيم حبتور – إرم نيوز‬‎

والد موسى الخنيزي يقدم ”مكافآت“ للوصول لنسيم حبتور

والد موسى الخنيزي يقدم ”مكافآت“ للوصول لنسيم حبتور

المصدر: إرم نيوز

أعلن محامي عائلة المختطف نسيم حبتور في المملكة العربية السعودية، الدكتور سعد بن شايع، عن مبادرة اقترحها علي الخنيزي، والد المختطف السابق موسى الخنيزي، للمساهمة في عودة المختطف اليمني نسيم حبتور إلى عائلته.

وأكد المحامي سعد عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أنه تلقى اتصالا من أبوموسى الخنيزي، إذ طرح فكرة لقاء تلفزيوني ثلاثي مع والد نسيم في قناة ”الإخبارية“، وذلك لمناشدة الحاضنين لنسيم وتقديم مكافآت للوصول إليه.

وأوضح أن المقترح يتضمن مكافأة لحاضني نسيم عن إبلاغهم عن أنفسهم بسرية تامة، وأخذ العفو لهم من الحق العام، ومناشدة لنسيم نفسه عن طمأنته باحتفاظه بالجنسية السعودية إن كانت معه، إضافة إلى مكافأة لمن يدل على نسيم بعد مضي مهلة محددة للحاضنين للرجوع للحق والتوبة مما فعلوا، لافتا إلى أنه تقررت مكافأة مجزية تقدر بمليون ريال (266,666 دولار).

وأعلن المحامي ”بن شايع“ مشاركته في المقترح، إذ أكد استعداده لدفع 100 ألف ريال (26,666 دولار).

بدوره، استجاب الصحفي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبوطلال الحمراني، لدعوته للمشاركة في المقترح، معلنا عبر حسابه في ”تويتر“ أنه سيرصد مكافأة مالية بالاشتراك مع محاميه أنور الحداد بقيمة 100 ألف ريال لمن يدلي بأي معلومات عن مكان المختطف نسيم حبتور.

وشارك ناشطون سعوديون في المبادرة المقترحة، معلنين بدورهم عن تبرعهم بمبالغ مالية، لمن يقدم أي معلومات للوصول إلى المختطف اليمني.

وظهرت نتيجة تحليل الحمض النووي للشاب ”طلال“ ووالدَي نسيم حبتور، أمس الثلاثاء، وذلك بعد ترقب شعبي خليجي وعربي لما ستؤول إليه الأمور، إلا أن النتيجة أظهرت عدم التطابق، وسط تعهدات من قبل مسؤولين وإعلاميين ومطالبات من قبل ناشطين ببذل مزيد من الجهود للوصول للمختطف نسيم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
اختطاف
السعودية
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث