والد موسى الخنيزي يقدم ”مكافآت“ للوصول لنسيم حبتور

أعلن محامي عائلة المختطف نسيم حبتور في المملكة العربية السعودية، الدكتور سعد بن شايع، عن مبادرة اقترحها علي الخنيزي، والد المختطف السابق موسى الخنيزي، للمساهمة في عودة المختطف اليمني نسيم حبتور إلى عائلته.

وأكد المحامي سعد عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أنه تلقى اتصالا من أبوموسى الخنيزي، إذ طرح فكرة لقاء تلفزيوني ثلاثي مع والد نسيم في قناة ”الإخبارية“، وذلك لمناشدة الحاضنين لنسيم وتقديم مكافآت للوصول إليه.

فعلا هذا ما حصل بيني وبين الدكتور سعد الشايع

شكرا للدكتور علي تلبيته وتايده للفكره وهذا ان دل على شيء يدل علي طيب اصله وانسانيته ووقوفه مع الحق وفعلا انه محامي جدير بهذه المهنه واشكر ابو طلال الحمراني لموقفه النبيل بتبرعه بمبلغ مائة الف ريال من ضمن المكافه هذا يدل علي انسانيته pic.twitter.com/1fjKI2M4D5 — Ali AL-khunaizi (@khunaizi_ali) March 10, 2020

وأوضح أن المقترح يتضمن مكافأة لحاضني نسيم عن إبلاغهم عن أنفسهم بسرية تامة، وأخذ العفو لهم من الحق العام، ومناشدة لنسيم نفسه عن طمأنته باحتفاظه بالجنسية السعودية إن كانت معه، إضافة إلى مكافأة لمن يدل على نسيم بعد مضي مهلة محددة للحاضنين للرجوع للحق والتوبة مما فعلوا، لافتا إلى أنه تقررت مكافأة مجزية تقدر بمليون ريال (266,666 دولار).

وأعلن المحامي ”بن شايع“ مشاركته في المقترح، إذ أكد استعداده لدفع 100 ألف ريال (26,666 دولار).

بدوره، استجاب الصحفي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبوطلال الحمراني، لدعوته للمشاركة في المقترح، معلنا عبر حسابه في ”تويتر“ أنه سيرصد مكافأة مالية بالاشتراك مع محاميه أنور الحداد بقيمة 100 ألف ريال لمن يدلي بأي معلومات عن مكان المختطف نسيم حبتور.

أعلن أنا فيصل الحمراني أبو طلال بالإشتراك مع صديقي المحامي فهد أنور الحداد، برصد مكافأة مالية لوجه الله تعالى 100 ألف ريال، لمن يدلي بمعلومات ترشد عن مكان #نسيم_حبتور.

التواصل مع والد المفقود على رقم /

00966505887047@fahed_alhaddad@al7mrany pic.twitter.com/Id7VbPhR35 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 10, 2020

وشارك ناشطون سعوديون في المبادرة المقترحة، معلنين بدورهم عن تبرعهم بمبالغ مالية، لمن يقدم أي معلومات للوصول إلى المختطف اليمني.

أرفع المكافأة لـ105000 ريال

مني 5000 ريال خالصة لوجه الله#نسيم_حبتور — محمد الحميدان (@118moh) March 10, 2020

ومني كمان 5000 ريال لوجه الله ???? #ياحبتور_كلنا_عيالك — جابر الكعبي (@AlkaabiJr) March 10, 2020

مني 20 الف لوجه الله تعالى عني وعن والدي ولمن له حق علي وكل من اعاد التغريده ولوالديه ولمن له حق عليه — . (@mar3oooooooooob) March 10, 2020

وظهرت نتيجة تحليل الحمض النووي للشاب ”طلال“ ووالدَي نسيم حبتور، أمس الثلاثاء، وذلك بعد ترقب شعبي خليجي وعربي لما ستؤول إليه الأمور، إلا أن النتيجة أظهرت عدم التطابق، وسط تعهدات من قبل مسؤولين وإعلاميين ومطالبات من قبل ناشطين ببذل مزيد من الجهود للوصول للمختطف نسيم.

وانا مني ٥ الاف نص راتبي وعلي ديون بس رجعو ولده طعم الفقد يوجع وربي ???? — hussain . (@1998Hsoon) March 10, 2020

وعد الحر دين مني 25 الف فوق 100 الف حقت ابو طلال كلنا معك ابو نسيم ❤️❤️❤️ — khaledAl-Ghamdi (@khaled_a_Gh_) March 10, 2020