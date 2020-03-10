لتطوير وتنظيم القطاع.. تركي آل الشيخ يعلن إطلاق ”بوابة الترفيه“

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عزمه إطلاق بوابة ضخمة، قائلا ”إنها ستسهم في نقلة نوعية بقطاع الترفيه بالمملكة“.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على تويتر: ”‏خلوكم قريبين راح نطلق بوابة ضخمة بتسوي نقلة نوعية مميزة في قطاع الترفيه بالمملكة“.

خلوكم قريبين راح نطلق بوابة ضخمة بتسوي نقلة نوعية مميزة في قطاع الترفيه بالمملكة ????????❤????????????????#بوابة_الترفيه pic.twitter.com/8kMP9kTj6u — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 10, 2020

‏‎وأضاف في تغريدة أخرى، أن ”بوابة الترفيه ستقدم للمهتمين كل تراخيص الأنشطة والخدمات التي تساعد في تطوير وتنظيم قطاع الترفيه“.

#بوابة_الترفيه تقدم للمهتمين كل تراخيص الأنشطة والخدمات اللي تساعد في تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ????❤????????????

سجلوا الآن .. https://t.co/fD0sXlurFs pic.twitter.com/KmWLa9GlQB — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 10, 2020

وأنشئت ”بوابة الترفيه“ لتقدم تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة، والتي تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، بالتعاون مع مختلف الجهات.

وتأسست الهيئة العامة للترفيه في 7 أيار/مايو 2016، وتنوعت أنشطتها بين الفنية والسياحية والرياضية عبر موسم الرياض والبوليفارد وغيره.

وتعول السعودية على قطاع الترفيه والسياحة في جلب عوائد مالية مجزية تسهم في تحقيق خطط قادة الرياض لبناء اقتصاد متنوع المصادر، بعد عقود من الاعتماد على مبيعات النفط باعتبارها أكبر بلد منتج في العالم.