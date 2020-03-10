معمر أردني بعمر 103 سنوات يحتفل بعقد قرانه‎‎

احتفل عدد من أقارب الحاج عارف عطية الجداية في بلدة صما شمال الأردن ، بعقد قران الحاج البالغ من العمر 103 أعوام، لتكون الواقعة الأولى لمعمر يعقد قرانه بهذا العمر، وفق أقاربه.

وذكر أقارب الجداية لـ ”إرم نيوز“، أن الحاج عارف البالغ من العمر 103 سنوات أقدم على خطبة سيدة بعمر 49عاما، وذلك لتكمل معه حياتها، عقب وفاة زوجته الأولى قبل عدة أشهر.

وحاول أبناء الحاج، إقناع والدهم للعيش معهم في منازلهم عقب وفاة زوجته، إلا أنه رفض ذلك، وأكد رغبته العيش بمنزل مستقل مع زوجته.

وبين أقارب جداية، أن الحاج يتمتع بصحة جيدة وبقي مواصلا عمله في التجارة حتى سنوات قريبة، لافتين إلى أنه يتمتع بروح شبابية وهو ما دفعه للإقدام على خطوة الخطوبة.

وأشاروا إلى أنه عبّر عن سعادته لعقد قرانه، وتمنى أن ينعم بحياة مستقرة وهنيئة، برفقة زوجته الجديدة.