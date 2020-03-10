قضية نسيم حبتور تفتح النار على أبو طلال الحمراني

وجه متابعون سعوديون للصحفي الكويتي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، انتقادات لاذعة، ملقين باللوم عليه في التأثير على قضية المختطف اليمني نسيم حبتور.

واتهم ناشطون، الصحفي الكويتي، بالتلاعب بمشاعرهم ومشاعر عائلة نسيم في سبيل حصد المزيد من الشهرة والمتابعين.

الحمراني يدور الشهرة ورا ذا السالفه وزود الطين بله الله يعوض ع نسيم — N (@hhh77268751) March 10, 2020

قسم بالله طحت من عيني يابو طلال بحركاتك هذي وكأن مشاعر الناس لعبة عندك للأسف — تركي الدعجاني (فنان تشكيلي) (@ttt0157) March 10, 2020

حقيقي صدمنا أبو طلال استغلال للمشاعر ولعب بالأعصاب والناس من غير متوتره ???? — Yıldız❕ (@xxokh97) March 10, 2020

بصراحة كان واضح جدا عدم الشبه بين طلال وصورة نسيم وهو صغير لكن انتو لعبتو بمشاعر اهله واستغليتو الموضوع للشهره ! — Sara (@This_isme_7) March 10, 2020

وظهرت قضية المختطف نسيم حبتور إلى العلن مع القبض على مشتبه باختطافها أطفال وتدعى ”مريم“، حيث دأب ”الحمراني“ على نشر تفاصيل خاصة تتعلق بالقضية، وسط غياب أي بيان رسمي للجهات الرسمية عن القضية إلى حد الآن.

لا أخفيكم أن يكون "طلال" هو #نسيم_حبتور بعد الأدلة التالية المتطابقة :-

1-العمر

2-الوحمه

3-الشكل وشبه أولاد حبتور

4-في الشرقية

5-متبنى

6-الحوله

7-تأخر الفحص بشكل غير منطقي

بنسبة 85٪ بس والله لو ولد أحد فيكم ونسبة 1٪ مايخلي ولده أو بنته ويمكن تموت قهر بعد هالسنوات من البحث!!

"6" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) February 29, 2020

وتزامنا مع قضية ”مريم“، أورد الصحفي أبوطلال معلومات كثيرة عن شاب يدعى ”طلال“، مبينا أن هناك إشارات لديه تتطابق بشكل كبير مع المختطف نسيم حبتور، ملمحا بشكل غير مباشر في أنه قد يكون هو، الأمر الذي دفعه في النهاية لإطلاق حملة لإعادة تحليل الحمض النووي لـ“طلال“، حاصدا مساندة واسعة من مختلف أطياف الشعب السعودي، وذلك تعاطفا منهم مع عائلة المختطف نسيم.

على فكره إللي كشف هوية "طلال" وأساء له هم بعض عيال عم الحاضن، اللي طالعين في تويتر يتهجمون على أبو نسيم المسكين ويسوون هاشتاق بفلوس، وابوطلال بنفسه عمل لقاء في جريدة الوطن ونشر الوثائق وفيها إسم طلال الكامل، أصلا مافي أحد كان يعرف منو "طلال" الذي يعتقد بأنه #نسيم_حبتور!! — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 7, 2020

السؤال اللي يسدح نفسه حاضن "طلال" ليش مايملك صور له وهو بعمر سنتين وثلاث واربع؟#نسيم_حبتور pic.twitter.com/OiyHhKoYW8 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) February 29, 2020

#تكفى_أمير_الشرقيه2

طالبينك يا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التكرم بأن تشمل الفحص برعايتك وبإشراف إمارتك الموقرة أو بتحويل الفحص للرياض كنوع من التطمين لوالد #نسيم_حبتور ????????@ahmedaalabbasi@Saud_NaifAlSaud pic.twitter.com/kx1CW5MEku — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 6, 2020

بوطلال نحتاج تفسير وتوضيح لكلامك بخصوص ازالة الوحمه على اي اساس قلت هالكلام ..؟؟؟

وان مريم لها علاقه فيهم …

ان شالله تعطينا تفسير .. — ????????Neval???????? (@NawaL_april) March 10, 2020

وأفلحت تغريدات ”الحمراني“ في التأثير على مسار قضية نسيم حبتور، حيث صدر بعد تلميحات من قبله – مستغلا الأعداد الكبيرة من المتابعين- توجيهات من أمير منطقة الشرقية بإعادة التحليل للشاب ”طلال“.

ابوطلال في معلومه ذكرها اخوي نسيم ياليت نلقي لها تفسير عندك ذكر ان في شخص معاشرهم و بعد صديق قديم لابو طلال وهل هو نفسه الشخص اللي بلغهم عن طلال او لا واذا كان هو ليه بلغ الان وهو صديق قديم لابو طلال واكيد يعرف طلال بعدين اخوي نسيم قال احتمال يكون خطف نسيم مخطط له pic.twitter.com/fucT17GKcg — محمد العنزي (@alwasm1) March 3, 2020

شكك في اجهزة الدولة

اتهم العسكري بإستغلال نفوذه

لعب بمشاعر والد #نسيم_حبتور واكد لهم ان طلال ابنهم وطالب من امير المنطقة بتدخل ومتابعة الموضوع بنفسه وبالاخر طلعت النتيجة غير مطابقة !؟

لذلك #نطالب_بايقاف_ابوطلال_الحمراني ومحاسبته !؟ pic.twitter.com/KJBoHZ9qk5 — ‏نجود العتيبي ???????????? Nojoud. Alotaibi (@msgogoksa) March 10, 2020

ورغم أن شكوكا بقيت لدى والدَي نسيم، في أن يكون ”طلال“ هو ابنهم لكنها تأثرت بالفعل مع معلومات أوردها الصحفي الكويتي والتي أظهرت تطابقا كبيرا بين ”نسيم“ و“طلال“، إلا أن النتيجة ”السلبية“ ما لبثت أن زادت من حسرة عائلة نسيم، بعد أن تعلقت قلوبهم بالمعلومات الواردة من قبل ”الحمراني“، مع إعلان أحد أقارب العائلة اليمنية عن دخول والدة نسيم للمستشفى بسبب النتيجة، الأمر الذي دفع ناشطين لاتهام الصحفي الكويتي باستغلال قضية العائلة لحصد الشهرة الإعلامية.

حسبي الله عليه من صحفي لعب بمشاعر ابو نسيم و عطاهم امل فوق ما هم من قبل فاحصينه و طلعت سلبية و نشب لطلال و خلاه جاحد ????????‍♀️ ويجي يشكك بنزاهة موظفينا و الصحفيين وماسك قضايا تخص السعودية وتارك دولتهم و قضاياها #البدون و #كورونا #نسيم_حبتور #نبي_النتيجه #أبو_طلال_الحمراني — لولو (@Elham22418162) March 10, 2020

انا اطالب بمحاكمة الحمراني زود الطين بلة اشغل ذولي مساكين واشغلنا هنا بتويتر كلها عشان اسمه بالترند

منه ذا من فين هو سعودي والا

ولد من هو — الحسن اليحياوي (@alyahyawee) March 10, 2020

صدقتي وتحليلات والوحمه وشالها بالليزر كله استغلال للقضية والحين بعد الاعلان قام يكتب عن قضية ثانية!! — – (@dr_rfd) March 10, 2020

شخص مفلم ونص كلامه من الخيال اولها سالفة الاصوات اللي ببيت الخاطفه والحين نسيم بعد ماعشم اهله والدنيا ان هو طلال

يبي الشهره من اي باب بدون لا يراعي مشاعر المخطوفين واهلهم وفوق هذا كله يشكك بمصداقية أجهزة الدوله ! #نطالب_بايقاف_ابوطلال_الحمراني pic.twitter.com/rpjLSXqQAE — الخريجة أميمة ???? (@amema2030) March 10, 2020

وعلق الصحفي الكويتي، أبوطلال الحمراني، على الهجوم الذي تعرض له، حيث أكد في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أن كل ما فعله بغرض المساعدة فقط، وأنه سيستمر في ذلك: ”الإعلامي أحياناً يشبه المحامي إذا كسب قضيه قالوا متمكن وفاهم واذا خسرها قالوا غير مجتهد اننا لا نختار ( الحق ) بل الحق هو الذي يختارنا، رجل يعاني من 24 سنة قدمنا له المساعدة أنا وزملائي الإعلاميين وسنستمر بذلك إن قدرنا الله، وهذة ماهي إلا البداية!!“.

الإعلامي أحياناً يشبه المحامي إذا كسب قضيه قالوا متمكن وفاهم واذا خسرها قالوا غير مجتهد اننا لا نختار ( الحق ) بل الحق هو الذي يختارنا، رجل يعاني من 24 سنة قدمنا له المساعدة أنا وزملائي الإعلاميين وسنستمر بذلك إن قدرنا الله، وهذة ماهي إلا البداية!!#نسيم_حبتور #خاطفة_الدمام pic.twitter.com/9IMKl3dvrG — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 10, 2020

وسبق أن ألمح الصحفي الكويتي بأن ”النتيجة قد تكون سلبية“، وأنه يسعى في القضية من باب تقديم المساعدة فقط.

حتى وإن ظهرت النتيجة الفحص التي ستتم خلال اليومين القادمين تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مشكوراً،

بأن "طلال" ليس نسيم فهذا أقل مايقدم لأسرة مكونه من أم لم تذق طعم النوم من البكاء وأب ارهقه البحث، ياربي ترحم حالهم !!

"10" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) February 29, 2020