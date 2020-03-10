 قضية نسيم حبتور تفتح النار على أبو طلال الحمراني – إرم نيوز‬‎

قضية نسيم حبتور تفتح النار على أبو طلال الحمراني

قضية نسيم حبتور تفتح النار على أبو طلال الحمراني

المصدر: إرم نيوز

وجه متابعون سعوديون للصحفي الكويتي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، انتقادات لاذعة، ملقين باللوم عليه في التأثير على قضية المختطف اليمني نسيم حبتور.

واتهم ناشطون، الصحفي الكويتي، بالتلاعب بمشاعرهم ومشاعر عائلة نسيم في سبيل حصد المزيد من الشهرة والمتابعين.

وظهرت قضية المختطف نسيم حبتور إلى العلن مع القبض على مشتبه باختطافها أطفال وتدعى ”مريم“، حيث دأب ”الحمراني“ على نشر تفاصيل خاصة تتعلق بالقضية، وسط غياب أي بيان رسمي للجهات الرسمية عن القضية إلى حد الآن.

وتزامنا مع قضية ”مريم“، أورد الصحفي أبوطلال معلومات كثيرة عن شاب يدعى ”طلال“، مبينا أن هناك إشارات لديه تتطابق بشكل كبير مع المختطف نسيم حبتور، ملمحا بشكل غير مباشر في أنه قد يكون هو، الأمر الذي دفعه في النهاية لإطلاق حملة لإعادة تحليل الحمض النووي لـ“طلال“، حاصدا مساندة واسعة من مختلف أطياف الشعب السعودي، وذلك تعاطفا منهم مع عائلة المختطف نسيم.

 

وأفلحت تغريدات ”الحمراني“ في التأثير على مسار قضية نسيم حبتور، حيث صدر بعد تلميحات من قبله – مستغلا الأعداد الكبيرة من المتابعين- توجيهات من أمير منطقة الشرقية بإعادة التحليل للشاب ”طلال“.

ورغم أن شكوكا بقيت لدى والدَي نسيم، في أن يكون ”طلال“ هو ابنهم لكنها تأثرت بالفعل مع معلومات أوردها الصحفي الكويتي والتي أظهرت تطابقا كبيرا بين ”نسيم“ و“طلال“، إلا أن النتيجة ”السلبية“ ما لبثت أن زادت من حسرة عائلة نسيم، بعد أن تعلقت قلوبهم بالمعلومات الواردة من قبل ”الحمراني“، مع إعلان أحد أقارب العائلة اليمنية عن دخول والدة نسيم للمستشفى بسبب النتيجة، الأمر الذي دفع ناشطين لاتهام الصحفي الكويتي باستغلال قضية العائلة لحصد الشهرة الإعلامية.

 

وعلق الصحفي الكويتي، أبوطلال الحمراني، على الهجوم الذي تعرض له، حيث أكد في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أن كل ما فعله بغرض المساعدة فقط، وأنه سيستمر في ذلك: ”الإعلامي أحياناً يشبه المحامي إذا كسب قضيه قالوا متمكن وفاهم واذا خسرها قالوا غير مجتهد اننا لا نختار ( الحق ) بل الحق هو الذي يختارنا، رجل يعاني من 24 سنة قدمنا له المساعدة أنا وزملائي الإعلاميين وسنستمر بذلك إن قدرنا الله، وهذة ماهي إلا البداية!!“.

وسبق أن ألمح الصحفي الكويتي بأن ”النتيجة قد تكون سلبية“، وأنه يسعى في القضية من باب تقديم المساعدة فقط.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
اختطاف
السعودية
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث