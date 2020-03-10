طلال ليس نسيم حبتور (فيديو)

حسم محامي عائلة المختطف نسيم حبتور في المملكة العربية السعودية، الدكتور سعد بن شايع، نتيجة فحص الـDNA للشاب ”طلال“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وخلال مداخلة مع قناة ”الإخبارية“ المحلية، مؤكدا أن النتيجة ”ليست متطابقة“.

وكتب في تغريدته: ”من أمام إدارة الأدلة الجنائية أبلغكم بالنتيجة وهي عدم المطابقة، ونسأل الله أن يربط على قلوب والدي نسيم حبتور“.

وقال خلال مداخلته التلفزيونية إنه ”وقع اليوم على نتيجة الفحص سواء التي ظهرت في الدمام أو الرياض، وتبين عدم تطابق النتيجة لوالدي نسيم حبتور مع الشاب طلال، وبالتالي تم إغلاق ملف هذه القضية“، لافتا إلى أنه ”حضر بمفرده مراعاة لمشاعر والدي المختطف نسيم، وحتى لا يتأثرا بشكل سيئ بصدور النتيجة السلبية، خاصة والدة نسيم“.

من أمام إدارة الأدلة الجنائية أبلغكم بالنتيجة وهي عدم المطابقة ،، ونسأل الله أن يربط على قلوب والدي #نسيم_حبتور — د. سعد بن شايع (@Dr_BinShaya) March 10, 2020

وعانت عائلة حبتور طوال أكثر من عقدين منذ اختفاء ابنها البالغ سنة وعدة أشهر من على كورنيش الدمام، لتتجدد آمالها مع التسليط الإعلامي على قضية ”مريم“، حيث أكد والد المختطف نسيم لوسائل إعلام أنه اشتبه قبل عام من القبض على ”مريم“ بشاب يدعى ”طلال“، خاصة مع وجود ”وحمة“ لدى الشاب في ذات موضع ابنه، وادعاء العسكري ”الوالد المتبني“ لـ“طلال“ أنه وجده في ميتم، إضافة إلى المماطلة في نتائج إجراء الـDNA، عدة أشهر، ليتم إبلاغهم في النهاية أنه ليس ابنهم.

ومع كشف نوري حبتور لقصة الشاب ”طلال“ وشكوكه تجاهه، ناشد إعلاميون وناشطون سعوديون النظر في قضية المختطف ”نسيم“، وهو ما تم بالفعل، بعد توجيه من أمير المنطقة الشرقية بإعادة إجراء تحليل الحمض النووي للشاب ”طلال“ وبلجنة على أعلى المستويات، لحسم القضية.

وكان الصحفي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث قد كشف أنه في حال ”لم تكن النتيجة متطابقة“، فإن ”نتيجة تحليل الحمض النووي لطلال ستبقى في جميع الأحوال لدى الأدلة الجنائية لاستكمال البحث ومطابقتها في المستقبل مع أي أشخاص يشتبه بأنه ابنهم“.