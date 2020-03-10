هل يثبت أنه نسيم حبتور؟ ترقب ”مصيري“ في السعودية لتحليل الحمض النووي للشاب طلال

تترقب شريحة واسعة من السعوديين، اليوم الثلاثاء، نتائج تحليل الحمض النووي الـDNA، والذي تم إجراءه أمس بإشراف على أعلى مستوى لعائلة المختطف اليمني نسيم حبتور وللمشتبه بكونه ابنهم ”طلال“، المتبنى من قبل أحد العسكريين.

وانضم ناشطون متعاطفون مع نوري حبتور وعائلته، عقب القبض على المتهمة باختطاف الأطفال ”مريم“، وكشف هوية 3 شبان كانوا بعهدتها، لتصبح قضية المختطف نسيم بعد التثبت من هوية المختطفين السابقين أحد أبرز القضايا التي تابعها باهتمام متابعين من السعودية ودول الخليج وحتى دول عربية.

وعانت عائلة حبتور طوال أكثر من عقدين منذ اختفاء ابنهم البالغ سنة وعدة أشهر من على كورنيش الدمام، لتتجدد آمالها مع التسليط الإعلامي على قضية ”مريم“، حيث أكد والد المختطف نسيم لوسائل إعلام، أنه اشتبه قبل عام من القبض على ”مريم“ بشاب يدعى ”طلال“، خاصة مع وجود ”وحمة“ لدى الشاب في ذات موضع ابنه، وادعاء العسكري ”الوالد المتبني“ لـ“طلال“ أنه وجده في ميتم، إضافة إلى المماطلة في نتائج إجراء الـDNA، عدة أشهر، ليتم تبليغهم في النهاية أنه ليس ابنهم.

ومع كشف نوري حبتور لقصة الشاب ”طلال“ وشكوكه تجاهه، ناشد إعلاميون وناشطون سعوديون بالنظر في قضية المختطف ”نسيم“ وهو ما تم بالفعل، بعد توجيه من أمير المنطقة الشرقية بإعادة إجراء تحليل الحمض النووي للشاب ”طلال“ وبلجنة على أعلى المستويات، لحسم القضية.

وقال المحامي إبراهيم الحسين عبر حسابه في ”تويتر“ إنه ”من ناحية علمية فتحليل الحمض النووي وسيلة قاطعة في التحقق من البنوة في قضية نسيم حبتور، وأن فحص D.N.A في #السعودية لايكون إلا عن طريق #الأدلة_الجنائية، وطلبه يكون برفع دعوى #إثبات_النسب في المحكمة“.

معلومة قانونية:

فحص D.N.A في #السعودية لايكون إلا عن طريق #الأدلة_الجنائية، وطلبه يكون برفع دعوى #إثبات_النسب في المحكمة. أما من ناحية علمية فتحليل الحمض النووي وسيلة قاطعة في التحقق من البنوة في قضية #نسيم_حبتور . pic.twitter.com/b8a00ENMiI — ⚖ إبراهيم الحسين (@ibrheem99) March 10, 2020

وكان المحامي سعد بن شايع، قد قال أمس في تغريدة له: ”تم بحمد الله جلوسي ووالدي #نسيم_حبتور مع الفريق الفاحص بشكل مستقل وحصل الاطمئنان الكامل لدى أم نسيم ، ثم بدأنا إجراءات أخذ العينات بدقة وعناية ، ووضعت عينات الرياض في ظرف مغلق ومختوم أمامنا ، وتم إرسالها بسيارة رسمية لتسليمها لمختبر الرياض . وموعد النتيجة الرسمي غداً صباحاً“.

تم بحمد الله جلوسي ووالدي #نسيم_حبتور مع الفريق الفاحص بشكل مستقل وحصل الاطمئنان الكامل لدى أم نسيم ، ثم بدأنا إجراءات أخذ العينات بدقة وعناية ، ووضعت عينات الرياض في ظرف مغلق ومختوم أمامنا ، وتم إرسالها بسيارة رسمية لتسليمها لمختبر الرياض . وموعد النتيجة الرسمي غداً صباحاً . — د. سعد بن شايع (@Dr_BinShaya) March 9, 2020

بدوره، قال الصحفي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبوطلال الحمراني، إن والد نسيم حبتور وزوجته وكذلك ”طلال“ أجروا عملية أخذ عينة الدم لفحص DNA من الساعة 9 ص، وتم ارسالها إلى الرياض، وبإنتظار النتيجة خلال ساعات قليلة.

وأوضح أن عينة الدم لوالد ووالدة نسيم حبتور ستبقى لدى الأدلة الجنائية لاستكمال البحث ومطابقتها في المستقبل مع أي شخص يشتبه بأنه إبنهم في حال لم يتم التطابق مع ”طلال“.

للعلم ستبقى عينة الدم لوالد ووالدة #نسيم_حبتور لدى الأدلة الجنائية لإستكمال البحث ومطابقتها في المستقبل مع أي شخص يشتبه بأنه إبنهم في حال لم يتم التطابق مع "طلال"!!

المهم النتيجة بعد 5 ساعات وأقل إن شاء الله — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 9, 2020

وينتظر ناشطون، اليوم الثلاثاء، إعلان النتيجة النهائية أملا في إنهاء معاناة عائلة المختطف نسيم حبتور، ومشاركته فرحته التي انتظرها أكثر من 20 عاما على غرار عوائل المختطفين السابقين موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي.