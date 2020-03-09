الكويت تمدد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين بسبب فيروس ”كورونا”، الذي أصاب حتى الآن 65 شخصا في البلد الخليجي الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين شخص.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فقد جاء قرار المجلس عقب اجتماعه الذي عقده، اليوم، وبحث فيه إمكانية تمديد عطلة الدراسة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة ”كورونا“.

ويعتبر هذا القرار الثاني بشأن تعليق الدراسة في الكويت، حيث سبق أن تقرر تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري لمدة أسبوعين لجميع الطلبة والهيئات التدريسية؛ للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

وأصدرت وزارة التربية سابقا، قرارا بتعديل التقويم الدراسي للعام الجاري، وتمديده بما يضمن تطبيق الخطة المقررة الخاصة بالمناهج الدراسية، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، الذي سيبدأ في الـ 24 من شهر نيسان/ أبريل المقبل، وينتهي في الـ 23 من أيار/ مايو، على أن تبدأ الاختبارات لجميع المراحل الدراسية عقب نهاية عطلة العيد.