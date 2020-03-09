السعودية.. منع الاعتكاف وتقليص خطبة وصلاة الجمعة لمواجهة ”كورونا“

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، يوم الإثنين، باتخاذ عدة إجراءات في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد، الذي أخذ بالانتشار في المملكة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن توجيهات صدرت بتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وتقليص خطبة الجمعة مع الصلاة إلى ربع ساعة، كما تم إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، إضافة إلى إزالة الأطعمة والتمور وأكواب المياه المستعملة.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 15 حالة، مؤكدة في ذات الوقت على عدم تسجيل أي إصابات جديدة في المدارس.

بدورها، نفت إمارة حائل صحة توجيه أمير المنطقة لمنع التجمعات في الأماكن العامة، ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات.