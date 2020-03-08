بعد معاناتها مع الزواج المبكر.. الفتاة اليمنية ندى الأهدل تحصل على جائزة عالمية

حصلت شابة يمنية تدعى ندى الأهدل، على جائزة عالمية، بعد أن أحدثت عبر مؤسستها ”مؤسسة ندى“، التي تأسست في عام 2017، ”تغييرا إيجابيا في مجتمعها“.

وندى الأهدل أول فتاة يمنية تحصل على جائزة ”With and For Girls / مع ومن أجل الفتيات“، التي تمنح سنويا للمؤسسات المهتمة بالفتيات اللاتي أحدثن تغييرا في حياة الفتيات حول العالم.

ونالت الأهدل الجائزة عن دور ”مؤسسة ندى“، في ”إنهاء زواج الأطفال في اليمن“ من خلال تبني سلسلة من البرامج والمشاريع التي تركز على احتياجات الفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر والزواج القسري.

ومرت ندى الأهدل، بتجربة قاسية في سن مبكرة من عمرها، عندما دفعتها أسرتها للزواج في سن مبكر، لكنها اتخذت طريقا مختلفا وقررت مواجهة أسرتها ورفض الزواج بشكل قاطع.

وتسعى ”مؤسسة ندى“ عبر عدة حملات إلى زيادة الوعي بحقوق الأطفال والمخاطر الجسدية والنفسية لزواج الأطفال، حيث تعمل جنبا إلى جنب مع وأولياء الأمور، إضافة إلى إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو، تتحدث عن مخاطر زواج الأطفال.

وتنفذ ”مؤسسة ندى“ برنامجا تعليميا لتدريس اللغة الإنجليزية للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 18 عاما، بهدف مساعدتهن على الالتحاق بالجامعات خارج البلاد.