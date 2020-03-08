بعد إلقاء عظته عبر الإنترنت.. البابا: أشعر أنني محبوس

قال البابا فرنسيس إنه يشعر أنه ”محبوس“ وذلك خلال عظته التي ألقاها اليوم الأحد، عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلا من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

لكنه ذهب إلى النافذة ولوح في صمت لبضع مئات فقط تجمعوا في الساحة الكبيرة التي عادة ما تجتذب عشرات الآلاف، وأبقى أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة.

وقال البابا: ”غريبة بعض الشيء هذه الصلاة.. اليوم والبابا محبوس في المكتبة لكنني أراكم وقريب منكم“.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يخرج فيها البابا فرنسيس إلى النافذة لمنح ”البركات“ وقراءة العظة منذ انتخابه في 2013 باستثناء المرات التي كان مسافرا فيها خارج روما.

وبدا أن البابا شُفي من نزلة برد أصابته وأجبرته على عدم الذهاب مع كبار المسؤولين في الفاتيكان للاعتكاف للصلاة قرب روما الأسبوع الماضي.

وقال: ”أنا قريب في صلاتي من الناس الذين يعانون بسبب وباء كورونا المنتشر حاليا وكل من يرعونهم“.

وخلال العظة ناشد البابا إنهاء الصراع في منطقة شمال غرب سوريا التي نزح قرابة مليون شخص فيها بسبب هجوم بدأته قوات الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من روسيا قبل ثلاثة أشهر، وقال: ”علينا ألا نرفع أعيننا عن هذه الأزمة الإنسانية“.