تشييع جنازة أطفال ”عتيبة“ الذين قضوا في حريق ”صباح الأحمد“ (صور وفيديو)

شارك جمع غفير، اليوم الخميس، في تشييع جثامين 8 أطفال من قبيلة ”عتيبة“ أبناء سلطان بن نهار العتيبي، الذين فارقوا الحياة في الحريق المروع الذي أصاب منزلهم، وأدى كذلك إلى إصابة 4 من إخوتهم نقلوا للعلاج.

مريت من عند مقبرة صبحان زحمه حيل جزاهم الله خير اهل الكويت فيهم خير سباقين للاجر ..

الله يرحم الاطفال ويصبر قلب اهلهم يارب#حريق_صباح_الاحمد pic.twitter.com/tZJb8dppO5 — ???? (@G_RQz) March 8, 2020

وحمل المشاركون في التشييع، صناديق الجثامين وقد كتبت عليها أسماء الأطفال الذين توفوا، وتم الذهاب بهم إلى مثواهم الأخير في مقبرة ”صبحان“ وسط حالة من الحزن والأسى عمت أفراد الأسرة المفجوعين بوفاة أطفالهم.

عاجل | تشييع الأطفال الـ 8 في مقبرة صبحان وسط حضور كبير من المواطنين.. وحالة من الأسى والحزن تخيم على الأسرة #فاجعه_مدينه_صباح_الاحمد pic.twitter.com/1qQsmv2Eez — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) March 8, 2020

وانتشرت دعوات واسعة منذ ساعات اليوم الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعوة للمشاركة في صلاة الجنازة على جثامين الأطفال الثمانية، بعد صلاة عصر اليوم الأحد.

#كويتنا | #فيديو.. تشييع الأطفال الـ 8 في مقبرة صبحان وسط حضور كبير من المواطنين.. وحالة من الأسى والحزن تخيم على الأسرة #حريق_صباح_الاحمد#فاجعه_مدينه_صباح_الاحمد pic.twitter.com/Pl2szDyD2b — كويتنا (@kuwaitnaanews) March 8, 2020

وقال ناشطون: إن العزاء سيكون في المقبرة ذاتها تحقيقا للسنة النبوية، فيما تواصلت رسائل التعزية والمواساة من مختلف البلدان العربية إلى رب الأسرة بعد الواقعة الأليمة.

وقال ناشطون إن المتوفين من أبناء سلطان نهار العتيبي هم ”تركي (14 سنة)، ومنيرة (12 سنة) ونهار (10 سنوات) وعبدالرحمن (6 سنوات) وجوري (7 سنوات) وهاجر (3 سنوات) وبندري (سنتان) ومسلط (8 شهور)“، أما المصابون فهم ”سارة (12 سنة) ومحمد (5 سنوات) وراكان 6 سنوات وجود (4 سنوات)“.