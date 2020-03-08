 تشييع جنازة أطفال ”عتيبة“ الذين قضوا في حريق ”صباح الأحمد“ (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

تشييع جنازة أطفال ”عتيبة“ الذين قضوا في حريق ”صباح الأحمد“ (صور وفيديو)

تشييع جنازة أطفال ”عتيبة“ الذين قضوا في حريق ”صباح الأحمد“ (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

شارك جمع غفير، اليوم الخميس، في تشييع جثامين 8 أطفال من قبيلة ”عتيبة“ أبناء سلطان بن نهار العتيبي، الذين فارقوا الحياة في الحريق المروع الذي أصاب منزلهم، وأدى كذلك إلى إصابة 4 من إخوتهم نقلوا للعلاج.

وحمل المشاركون في التشييع، صناديق الجثامين وقد كتبت عليها أسماء الأطفال الذين توفوا، وتم الذهاب بهم إلى مثواهم الأخير في مقبرة ”صبحان“ وسط حالة من الحزن والأسى عمت أفراد الأسرة المفجوعين بوفاة أطفالهم.

وانتشرت دعوات واسعة منذ ساعات اليوم الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعوة للمشاركة في صلاة الجنازة على جثامين الأطفال الثمانية، بعد صلاة عصر اليوم الأحد.

وقال ناشطون: إن العزاء سيكون في المقبرة ذاتها تحقيقا للسنة النبوية، فيما تواصلت رسائل التعزية والمواساة من مختلف البلدان العربية إلى رب الأسرة بعد الواقعة الأليمة.

وقال ناشطون إن المتوفين من أبناء سلطان نهار العتيبي هم ”تركي (14 سنة)، ومنيرة (12 سنة) ونهار (10 سنوات) وعبدالرحمن (6 سنوات) وجوري (7 سنوات) وهاجر (3 سنوات) وبندري (سنتان) ومسلط (8 شهور)“، أما المصابون فهم ”سارة (12 سنة) ومحمد (5 سنوات) وراكان 6 سنوات وجود (4 سنوات)“.

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