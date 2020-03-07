 تاركة رسالة ”الانتحار للأقوى“.. ”فتاة حائل“ تقتل نفسها وتفجع السعوديين – إرم نيوز‬‎

تاركة رسالة ”الانتحار للأقوى“.. ”فتاة حائل“ تقتل نفسها وتفجع السعوديين

تاركة رسالة ”الانتحار للأقوى“.. ”فتاة حائل“ تقتل نفسها وتفجع السعوديين

المصدر: فريق التحرير

أنهت فتاة سعودية تبلغ من العمر 17 عاما، حياتها برصاصة أطلقتها من مسدس كان بحوزتها في محافظة الشملي بمنطقة حائل، شمال المملكة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر أمنية قولها، إن الفتاة أنهت حياتها تاركة قصاصة ورق كتب عليها ”الانتحار للأقوى”، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات ودوافع الانتحار.

غير أن الرسالة التي تركتها الفتاة، والتي لم تتجاوز كلمتين فقط، تسببت في صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين فجعوا بواقعة الانتحار، وحولوا الرسالة لهشتاج بعنوان (#الانتحار_للأقوى).

وتنوعت تعليقات المغردين المطالبة بتحليل ظروف الانتحار، حيث كتب مغرد يدعى ”علي“: ”اجلسوا مع أبنائكم واستمعوا￼￼ لهم حاوروهم.. عالم التواصل مخيف مرعب (#الانتحار_للأقوى) عبارة محزنة تركتها فتاة قبل أن تقتل نفسها“.

فريق نفسي

أما مغرد يدعى ”بندر“ فرأى ضرورة تشكيل فريق نفسي وليس جنائيًا لكشف أسباب الواقعة، فكتب: ”الانتحار للأقوى.. جملة خطيرة لابد البحث وراها وياليت يكون فريق نفسي يدرسها وليس فريق جنائي“.

صدمة واسعة

أما عدد كبير من الحسابات فاكتفى بالتعبير عن الصدمة بكلمات مقتضبة، أغلبها وصف الحادثة بـ“المفجعة“ و“المؤلمة“ و“المحزنة“، بينما تحدث البعض عن الأسباب والنتائج التي تؤدي للانتحار وأبرزها التباعد الأسري.

مغرد آخر يسمى نفسه ”ملحمة وجود“ كتب: ”انتحار فتاة تركت وراءها عبارة مُحزنة ومبكية تقول فيها ”الانتحار للأقوى“.. إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة من موت الشعور فكل شيء حرفيًا ميت من حولها، أصعب مرحلة قد يواجهها أي شخص يمر بنوبات ووعكات وضغوط حياتية وبيئية وحتى عملية“.

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