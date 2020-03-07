تاركة رسالة ”الانتحار للأقوى“.. ”فتاة حائل“ تقتل نفسها وتفجع السعوديين

أنهت فتاة سعودية تبلغ من العمر 17 عاما، حياتها برصاصة أطلقتها من مسدس كان بحوزتها في محافظة الشملي بمنطقة حائل، شمال المملكة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر أمنية قولها، إن الفتاة أنهت حياتها تاركة قصاصة ورق كتب عليها ”الانتحار للأقوى”، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات ودوافع الانتحار.

غير أن الرسالة التي تركتها الفتاة، والتي لم تتجاوز كلمتين فقط، تسببت في صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين فجعوا بواقعة الانتحار، وحولوا الرسالة لهشتاج بعنوان (#الانتحار_للأقوى).

اجلسوا مع أبنائكم واستمعوا￼￼ لهم حاوروهم

عالم التواصل مخيف مرعب #الإنتحار_للأقوى عبارة محزنة تركتها فتاة قبل أن تقتل نفسها،

ولا حول ولا قوة إلابالله https://t.co/aWtAsKQeC9 — ALI (@alikadr44) March 7, 2020

وتنوعت تعليقات المغردين المطالبة بتحليل ظروف الانتحار، حيث كتب مغرد يدعى ”علي“: ”اجلسوا مع أبنائكم واستمعوا￼￼ لهم حاوروهم.. عالم التواصل مخيف مرعب (#الانتحار_للأقوى) عبارة محزنة تركتها فتاة قبل أن تقتل نفسها“.

فريق نفسي

أما مغرد يدعى ”بندر“ فرأى ضرورة تشكيل فريق نفسي وليس جنائيًا لكشف أسباب الواقعة، فكتب: ”الانتحار للأقوى.. جملة خطيرة لابد البحث وراها وياليت يكون فريق نفسي يدرسها وليس فريق جنائي“.

الانتحار للاقوى..

جملة خطيره لابد البحث وراها وياليت يكون فريق نفسي يدرسها وليس فريق جنائي — Bander Al aseri (@b_a_aseri) March 7, 2020

دام كتبت هذه العبارة ( الانتحار للأقوى) اجزم بانه يوجد دافع لإنهاء حياتها ويجب التحقيق للوصول الي الدافع — ؏ـــــمۭــــڕ ּبــنۨ ۛ ּهــــذٰا̍ڸ (@OmrKSA2030) March 7, 2020

صدمة واسعة

أما عدد كبير من الحسابات فاكتفى بالتعبير عن الصدمة بكلمات مقتضبة، أغلبها وصف الحادثة بـ“المفجعة“ و“المؤلمة“ و“المحزنة“، بينما تحدث البعض عن الأسباب والنتائج التي تؤدي للانتحار وأبرزها التباعد الأسري.

"الأنتحار للأقوى"

عبارة أحرقت قلبي

الله يرحمها ???? — DONE. (@fiil97) March 7, 2020

"الانتحار للأقوى " جملة مؤلمة لمنتحرة . — EZEL (@EZi__) March 7, 2020

مغرد آخر يسمى نفسه ”ملحمة وجود“ كتب: ”انتحار فتاة تركت وراءها عبارة مُحزنة ومبكية تقول فيها ”الانتحار للأقوى“.. إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة من موت الشعور فكل شيء حرفيًا ميت من حولها، أصعب مرحلة قد يواجهها أي شخص يمر بنوبات ووعكات وضغوط حياتية وبيئية وحتى عملية“.