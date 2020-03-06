داعية كويتي يدعو لرفع الظلم عن الوافدين والبدون أثناء تشييع جنازة والد وزير الداخلية (فيديو)

لفت داعية كويتي الأنظار عقب إلقائه خطبة وسط مقبرة، تضمنت مواعظ وتذكيرًا بالملجأ الأخير للإنسان عقب موته، متطرقًا إلى قضية التمييز ضد بعض الوافدين وأبناء فئة ”البدون“.
وتداول عدد من النشطاء كلمة الداعية التي قيل إنها أُلقيت أثناء تشييع جثمان والد وزير الداخلية أنس الصالح الذي توفي الأربعاء، وتم تشييع جثمانه، أمس الخميس، وسط حضور مسؤولين ونواب وعدد من الشخصيات البارزة في البلاد.
وقال الداعية أثناء تواجده بين القبور:“لا تدخلوا القبور وأنتم ظالمون أو متكبرون لأن الكبر من صفات الله عز وجلَ، ولا تحتقروا أحدًا من الوافدين من أي جنسية أو البدون في البلاد“.
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لفت داعية كويتي الأنظار عقب إلقائه خطبة وسط مقبرة، أثناء تشييع جثمان والد وزير الداخلية أنس الصالح، تضمنت مواعظ وتذكير بالملجأ الأخير للإنسان عقب موته، متطرقاً إلى قضية التمييز ضد بعض الوافدين وأبناء فئة ”البدون“. وسط حضور مسؤولين ونواب وعدد من الشخصيات البارزة في البلاد. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #البدون #حوادث #تشييع #داعية #انتحار_شاب_بدون #بدون_حقوق #قضايا #لايك #تفاعل #صور #ترند #اكسبلور #news #kuwait #video #trendin
ودعا الشيخ المسِن إلى الالتزام بالدين والابتعاد عن الظلم، قائلًا:“من شاهد أهل الشخص البدون الذي انتحر منذ فترة يتفطر قلبه لما رآه من حزنهم على والدهم“.