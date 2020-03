داعية كويتي يدعو لرفع الظلم عن الوافدين والبدون أثناء تشييع جنازة والد وزير الداخلية (فيديو)

View this post on Instagram

لفت داعية كويتي الأنظار عقب إلقائه خطبة وسط مقبرة، أثناء تشييع جثمان والد وزير الداخلية أنس الصالح، تضمنت مواعظ وتذكير بالملجأ الأخير للإنسان عقب موته، متطرقاً إلى قضية التمييز ضد بعض الوافدين وأبناء فئة ”البدون“. وسط حضور مسؤولين ونواب وعدد من الشخصيات البارزة في البلاد. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #البدون #حوادث #تشييع #داعية #انتحار_شاب_بدون #بدون_حقوق #قضايا #لايك #تفاعل #صور #ترند #اكسبلور #news #kuwait #video #trendin