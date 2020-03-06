داعية كويتي يدعو لرفع الظلم عن الوافدين والبدون أثناء تشييع جنازة والد وزير الداخلية (فيديو)

لفت داعية كويتي الأنظار عقب إلقائه خطبة وسط مقبرة، تضمنت مواعظ وتذكيرًا بالملجأ الأخير للإنسان عقب موته، متطرقًا إلى قضية التمييز ضد بعض الوافدين وأبناء فئة ”البدون“.

وتداول عدد من النشطاء كلمة الداعية التي قيل إنها أُلقيت أثناء تشييع جثمان والد وزير الداخلية أنس الصالح الذي توفي الأربعاء، وتم تشييع جثمانه، أمس الخميس، وسط حضور مسؤولين ونواب وعدد من الشخصيات البارزة في البلاد.

وقال الداعية أثناء تواجده بين القبور:“لا تدخلوا القبور وأنتم ظالمون أو متكبرون لأن الكبر من صفات الله عز وجلَ، ولا تحتقروا أحدًا من الوافدين من أي جنسية أو البدون في البلاد“.

ودعا الشيخ المسِن إلى الالتزام بالدين والابتعاد عن الظلم، قائلًا:“من شاهد أهل الشخص البدون الذي انتحر منذ فترة يتفطر قلبه لما رآه من حزنهم على والدهم“.