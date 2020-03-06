السعودية.. تحديد موعد فحص ”طلال“ المشتبه بكونه المختطف اليمني نسيم حبتور

أكد الصحفي المختص بقضايا الأمن والحوادث، أبوطلال الحمراني اليوم الجمعة، في قضية خاطفة الأطفال ”مريم“ في السعودية، أن يوم الأحد القادم هو موعد فحص ”طلال“ إضافة إلى والدَي المختطف اليمني نسيم حبتور، وذلك بإشراف إمارة المنطقة الشرقية.

وعادت قضية المختطف نسيم حبتور للتداول، عقب العثور على مختطفين في منزل المتهمة ”مريم“، ما رفع من آمال عائلة المختطف نسيم في العثور أيضا على ابنهم، وسط شكوك بأحد الشبان ويدعى ”طلال“، الذي تبناه أحد العسكريين في السعودية، مبينا في أقوال سابقة لرجال الأمن أنه أخذه من ميتم بطريقة قانونية، في حين أكدت عائلة نسيم حبتور وجود علامات كثيرة لـ“طلال“ قريبة من ابنهم المختطف.

بدورها، أوردت الصحافية في صحيفة ”مكة“، سحر أبوشاهين، أنه تبين أن المتهمة لم تكن تعتني بـ“المختطفين“ (وهم موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي)، وتقوم على الاهتمام بهم كما أشيع، بل لم تكن تطبخ نهائيا أو تقوم بأي أعمال منزلية، وكان الأبناء الذين يعيشون في عهدتها يأكلون من المعلبات أو المطاعم باستمرار، أما أعمال التنظيف فكانت توكل للرجل الذي كان يقيم معهم.

وقالت ”أبوشاهين“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، بشأن شريك ”مريم“ المتهم ”منصور اليمني“ (الذي زعم في التحقيقات أنه تزوج من المتهمة عرفيا)، بأنه تزوج المتهمة ”مريم“ عرفيا مقابل مهر 5000 ريال (ما يقارب 1.300 دولار)، وهي تكبره بـ18 عاما، في حين أصرت المتهمة ”مريم“ أن لا علاقة لـ“منصور اليمني“ بالقضية.

اليمني المتزوج من المتهمه بزواج عرفي دفع لها مهر ٥٠٠٠ ريال وهي أكبر منه ب ١٨ عام تقريبا، وشددت على انه لا علاقه له بالقضيه! — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 6, 2020

وأضافت في تطورات القضية، أن الأجهزة الأمنية عثرت في شقة المتهمة ”مريم“ على حقيبة مليئة بأعمال تخص السحر، وتم تسليمها للنيابة.

تم العثور في شقة المتهمه بالخطف على حقيبه مليئة بأعمال تخص السحر وسلمت للنيابه — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 5, 2020

وسبق أن عثر رجال الأمن على علبة مدفونة في إحدى زوايا الشقة، وتبين أنها تحوي صورا للأطفال وللفافات لـ“الحبل السري/المشيمة“ لهم، ولصور رجال لم يتم التعرف عليهم.