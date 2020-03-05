انخفاض عدد الحاصلين على إعانات البطالة الشهرية في السعودية مع توفر آلاف الوظائف

انخفض عدد السعوديين الحاصلين على إعانات بطالة شهرية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أساس شهري مع حصول أكثر من 5 آلاف شخص على وظائف في القطاع الخاص ضمن مساعي البلاد لخفض نسب البطالة بين فئة الشباب من الجنسين.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية (هدف)، أن الصندوق أودع اليوم الخميس، أكثر من 483 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 320 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي ”حافز البحث عن عمل“ و“حافز صعوبة الحصول على عمل“، وذلك عن شهر فبراير/شباط الماضي.

وبلغت مخصصات شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أكثر من 506 ملايين ريال لأكثر من 334 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي ”حافز“.

وبلغ عدد المستفيدين من ”حافز البحث عن عمل“ في شهر فبراير/شباط الماضي، 169172 مستفيداً ومستفيدة، مقارنة مع 173763 مستفيدا ومستفيدة من البرنامج في شهر يناير/كانون الثاني الذي سبقه.

بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج ”حافز صعوبة الحصول على عمل“، في شهر فبراير/شباط الماضي 150974 مستفيدا ومستفيدة مقارنة مع 160365 مستفيدا ومستفيدة في شهر يناير/كانون الثاني الذي سبقه.

وبلغ عدد من التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجي ”حافز“ لشهر فبراير/شباط، 5444 مستفيداً ومستفيدة منهم 3069 أنثى و2375 ذكرا، مقارنةً مع 2280 مستفيدا ومستفيدة منهم 1328 أنثى و 952 ذكرا، التحقوا بسوق العمل في يناير/كانون الثاني الذي سبقه.

#هدف يودع 483 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل pic.twitter.com/1hUrFawrmF — هدف (@HRDFNews) March 5, 2020

وتقدّم وزارة الموارد البشرية دعمًا ماديًّا شهريًّا للمتعطلين عن العمل من الجنسين وفق شروط، لحين حصولهم على وظائف، بعد اتباع دورات تدريبية يوفرها لهم صندوق ”هدف“.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج ”حافز- البحث عن عمل“، 2000 ريال (نحو 530 دولارًا) شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج ”حافز- صعوبة الحصول على عمل“ إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.