السعودية.. القبض على سيدتين غير مبصرتين بقضية خاطفة الأطفال

كشفت الصحفية في صحيفة ”مكة“ السعودية، سحر أبوشاهين، عن إلقاء رجال الأمن القبض على سيدتين ضريرتين، على خلفية قضية المتهمة باختطاف الأطفال ”مريم“.

القبض على سيدتين غير مبصرتين على خلفية قضية #خاطفه_الدمام احدهما سمراء البشره — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 4, 2020

وتم التوصل في وقت سابق إلى وجود امرأة سمراء اعتادت التردد باستمرار على منزل مريم وكانت تساعدها في الأعمال المشتركة بينهما.

وتبين وجود فتاتين صغيرتين لم تكونا تقيمان في المنزل ولكن كانتا تترددان عليه بين فترة وأخرى لزيارة المتهمة، إحداهما في نحو 17 عاما والأخرى نحو 23 عاما، ولكنهما انقطعتا منذ اكثر من 5 سنوات عن زيارة المنزل.

٢- بنتان صغيرتان لم تكونا تقيما في المنزل ولكن كانتا تترددان عليه بين فترة وأخرى لزيارة المتهمه احداهما في نحو ١٧ عاما و الاخرى نحو ٢٣ عاما، ولكنهما انقطعتا منذ اكثر من خمس سنوات عن زيارة المنزل — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 4, 2020

وأشارت في سردها لتفاصيل جديدة حول القضية: ”أحد المخطوفين رقاه أحد المشايخ أخيرا، وبعدها تغير كثيرا وكره حياته السابقه وأقبل على حياته الجديده بكل حب وسعادة، وذكر جوانب غريبة جدا كان يشاهدها، لم يكن يفهم مغزاها حينها، ولكنه يعرف الأن ماهي.. وليس لها الا اسم واحد“.

٣- أحد المخطوفين رقاه أحد المشايخ مؤخرا، وبعدها تغير كثيرا وكره حياته السابقه وأقبل على حياته الجديده بكل حب وسعاده، وذكر جوانب غريبة جدا كان يشاهدها، لم يكن يفهم مغزاها حينها، ولكنه يعرف الأن ماهي.. وليس لها الا أسم واحد — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 4, 2020

بدوره، أكد الصحفي المختص بالحوادث الأمنية والجرائم، أبوطلال الحمراني، استدعاء الجهات الأمنية لأحد جيران المتهمة ”مريم“، والذي ظهر سابقا في لقاء مع قناة ”الإخبارية“ السعودية.

وكان الجار قال لرجال الأمن إن هناك فتاة شاهدها في حفل زفاف قبل 6 سنوات تقريبا برفقة ”مريم“، وكانت تبلغ حينها 10 أو 13 عاما وأكدت أنها ابنتها، لكنها لم تظهر بعد ذلك أبدا، مضيفا أن الجهات الأمنية عكفت على التحقق من قصة الفتاة.

فيديو | أحد جيران المتهمة في قضية المختطفين بـ #الدمام لـ #الإخبارية: غموض يدور حول منزل الخاطفة منذ سنوات.. وهناك فتاة كانت تتردد على المنزل والآن مفقودة pic.twitter.com/ecY2yNIf0A — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2020

وأضاف أن أحد الأبناء (المختطفين سابقا) تم رصده في وقت سابق من قبل رجال الأمن في أثناء قيامه بإخفاء ”كيس“ بداخله بعض المتعلقات الخاصة بـ“مريم“، إذ ظهر في التحقيقات أنه أخفى ”بالطو“ (سترة بيضاء) وسماعة خاصة بالأطباء والممرضين.

ووفق ما أورده، فإنه وبسؤال ”مريم“ من قبل المحققين عن سبب احتفاظها بتلك الأشياء، تبين أنها كانت دائما تتنكر بزي ”ممرضة“ وتختار في كل مرة ”اسما“ مختلفا، وأن لها علاقات كثيرة مع عدد من الأطباء والممرضات، لكن لم يتم الكشف عن طبيعة تلك العلاقات.

وأشار إلى أن شريكها ”منصور اليمني“ أكد في التحقيقات تنكرها بزي الممرضات، لافتا إلى قيامها باختطاف ”الخنيزي والعماري“ بتلك الطريقة ولم يتمكن أحد من كشفها.

ولم يصدر إلى حد اللحظة أي بيان رسمي بتفاصيل القضية ومجرياتها من قبل الجهات الأمنية.

يذكر أن قضية ”خاطفة الأطفال“ والمتهم بها سيدة تدعى ”مريم“، شغلت الرأي العام السعودي، إذ تعد من أغرب القضايا التي عرفتها المملكة.