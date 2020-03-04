نسوة غامضات ترددن على منزل خاطفة الأطفال في السعودية

كشفت الإعلامية السعودية سحر أبوشاهين عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن تعود نسوة غريبات على زيارة منزل خاطفة الأطفال ”مريم“.

وأكدت أن هناك امرأة سمراء اعتادت التردد باستمرار على منزل مريم وكانت تساعدها في الأعمال المشتركة التي يقمن بها.

كما كشفت عن وجود فتاتين اعتادتا التردد على منزل ”مريم“ بين الفترة والأخرى، إلا أنهما انقطعتا عن زيارة المنزل منذ أكثر من 5 سنوات.

وزادت الشكوك بشأن ممارسة المتهمة ”مريم“ لـ“السحر الأسود“ بعد عثور رجال الأمن على علبة مدفونة في زاوية منزلها، ووجدوا داخلها صورا للأطفال ”المختطفين“ في مختلف مراحل حياتهم و“الحبل السري“ لهم، إضافة إلى صور لرجال لم يتم التعرف عليهم.

كما تساءل ناشطون عن الأسباب وراء دفاع ”المختطفين“ عن المتهمة مريم، مرجعين ذلك إلى قيامها بسحرهم، على حد قولهم.

٣- أحد المخطوفين رقاه أحد المشايخ مؤخرا، وبعدها تغير كثيرا وكره حياته السابقه وأقبل على حياته الجديده بكل حب وسعاده، وذكر جوانب غريبة جدا كان يشاهدها، لم يكن يفهم مغزاها حينها، ولكنه يعرف الأن ماهي.. وليس لها الا أسم واحد — سحر أبوشاهين ????☕ (@selen_1422) March 4, 2020

وفي هذا الجانب، ذكرت الإعلامية السعودية أن أحد المخطوفين رقاه أحد الشيوخ مؤخرا، ومنذ ذلك الحين تغير كثيرا وكره حياته السابقة، وأخذ يذكر جوانب غريبة كان يشاهدها، ولم يكن يفهم مغزاها، ومن المرجح أن يكون المقصود هو يوسف العماري، الذي بدأ مؤخرا بسرد تفاصيل غريبة عن حياته.